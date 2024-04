Wydarzenie artystyczne. W hołdzie wielkim kapłanom

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wydarzenie artystyczne „Byśmy byli jedno”, które odbędzie się w niedzielę o godz. 19.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22a w Szczecinie. Wstęp wolny! „Kurier Szczeciński” objął występ swoim patronatem.

Widowiskiem „Byśmy byli jedno” IPN pragnie opowiedzieć historię Kościoła polskiego w czasach komunizmu. Narracja toczyć się będzie wokół działalności trzech czołowych postaci XX wieku – Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły oraz Franciszka Blachnickiego. Wydarzenie jest hołdem dla niezwykłych kapłanów poprzez ukazanie ścieżki ich życia wobec trudów prześladowań reżimu komunistycznego.

– To lekcja historii pokazana w sposób artystyczny, muzyczno-wokalny, to historia Kościoła katolickiego w Polsce komunistycznej przez pryzmat trzech wielkich duchownych – zdradza Karol Nawrocki, prezes IPN. – Szczególnie wstrząsające są te historie, które pojawiają się w tym spektaklu, a odnoszą się do działań operacyjnych SB, podane są w sposób fachowy, historyczny, a jednocześni atrakcyjnie artystyczny sposób. Pokazują, jak wiele wysiłku zadawała sobie komunistyczna Służba Bezpieczeństwa, aby skompromitować wielkich duchownych w swoich relacjach.

Przez lata komunistyczna bezpieka próbowała ingerować w sprawy polskiego Kościoła i skłócić ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na społeczeństwo. Na pierwszej linii frontu stali kapłani, którzy mieli największe znaczenie w kształtowaniu życia duchowego narodu.

Prymas Wyszyński chciał stworzyć alternatywę dla socjalistycznej wspólnoty świeckiej. To on zgromadził naród na Jasnej Górze, by odnowić śluby króla Jana II Kazimierza i to on zachęcił Polaków do świętowania Milenium chrztu Polski.

Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, zorganizował duszpasterstwo akademickie, które stało się opozycją wobec powstających wówczas organizacji młodzieżowych popierających porządek socjalistyczny.

Franciszek Blachnicki był twórcą ruchu Światło-Życie, a wcześniej angażował się na rzecz trzeźwości i odnowy życia.

„Śmiało można powiedzieć, że ci trzej kapłani wpłynęli na polski model religijności po II wojnie światowej”, pisze IPN w materiałach poświęconych widowisku, „To dzięki nim tkwi w Polakach głęboko zakorzeniona myśl chrześcijańska. Wyszyński, Wojtyła, Blachnicki – kapłani odważni, bezkompromisowi w sprawach Bożych, niezłomni w walce o dobro i wolność rodaków; kapłani, którzy bezgranicznie zawierzyli swoje życie Maryi i poświęcili się budowaniu wspólnoty – byśmy byli jedno”.

Widowisko Instytutu Pamięci Narodowej – przeplecione pieśniami i muzyką specjalnie napisaną na tę okoliczność – ma skłonić do refleksji nad znaczeniem wolności, wartości duchowych i siły wspólnoty religijnej.

(as)