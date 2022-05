Wraca wielka impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Wystąpi Majka Jeżowska

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, wraca wielka impreza plenerowa organizowana w Szczecinie z okazji Dnia Dziecka. Jak też nagroda Brzdąc, przyznawana, przez dzieci, osobom dorosłym, które uczyniły dla nich wiele dobrego. Kto zatem 1 czerwca odbierze statuetkę szczęśliwego malca bujającego się na huśtawce przymocowanej do promieni słonecznych?

Do 27 maja, na adres Dziecięcej Rady Miasta Szczecin, w SP 47, można zgłaszać kandydatów do nagrody. Wręczenie mosiężnej statuetki Brzdąca 2022 odbędzie się w święto Międzynarodowego Dnia Dziecka podczas imprezy. Impreza odbędzie się na Jasnych Błoniach. Tu, na scenie, która stanie "plecami" do budynku Urzędu Miasta, wystąpią m.in. Majka Jeżowska, kijowska grupa Haydamaky, chór Don Diri Don.

Jak podkreślają organizatorzy z Domu Kultury Słowianin, teren imprezy zostanie zamieniony w wielki, darmowy plac zabaw.

- Całość wydarzenia rozpocznie się próbą bicia rekordu Polski w ilość par tańczących jednocześnie poloneza, potem na scenie będzie mnóstwo pokazów artystycznych. Poza tym, planujemy plener malarski, stoiska służb mundurowych, animacje dla dzieci, wystawę motorów i starych pojazdów, zabawki pneumatyczne i wiele innych atrakcji - zapowiedział, na czwartkowej konferencji prasowej, Jacek Janiak, dyrektor Słowianina.

W imprezie będą uczestniczyły nie tylko dzieci ze Szczecina, ale też z Ukrainy i Niemiec. W programie artystycznym również zaplanowano akcenty ukraińskie.

Dotąd było 26 laureatów nagrody Brzdąc. Nazwisko tegorocznego zdobywcy statuetki poznamy w dniu imprezy o godzinie 16.50.

- Fakt, że mam otrzymać nagrodę Brzdąca, do końca był utrzymany w tajemnicy - mówiła, na spotkaniu z dziennikarzami, Marzena Górska, prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe. - Akurat mieliśmy imprezę dla dzieci w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Tymczasem moi współpracownicy zaczęli mnie pospieszać, że konieczne musimy gdzieś pojechać. Wsadzili mnie do samochodu, zawieźli do Teatru Letniego i za chwilę okazało się, że dostałam tę nagrodę. Do dziś się wzruszam, kiedy myślę o tamtej chwili.

