Wokaliści Akademii Sztuki na koncercie bożonarodzeniowym w Ueckermünde

W ratuszu w Ueckermünde odbył się międzynarodowy koncert bożonarodzeniowy z udziałem szczecinian. Fot. materiały prasowe AS

W ratuszu w Ueckermünde odbył się międzynarodowy koncert bożonarodzeniowy Stowarzyszenia Muzycznego Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V. Publiczność miała przyjemność oklaskiwać szczecinian.



Do udziału zaproszono Johanna-Daniela Schwebsa, ucznia klasy śpiewu Kreismusikschule Uecker-Randow oraz studentów i studentki Wydziału Wokalnego szczecińskiej Akademii Sztuki: Weronikę Włodarczyk, Natalię Strzelecką, Dominikę Szapar, Elżbietę Surmacz, Radosława Strzeleckiego, Jakuba Czerwonkę oraz Elisę Rossetti - włosko-chińską sopranistkę, prosto ze stolicy Tajwanu - Tajpej. Elisa zdobyła nagrodę specjalną w Międzynarodowym Konkursie Odin w Estonii w lutym br. - masterclassy wokalne z dr hab. Sylwią Burnicką-Kalischewską, prof. AS i od tego czasu pozostaje pod opieką wokalną wspomnianej pedagog. Młodym śpiewakom towarzyszyli na fortepianie mgr Maciej Skowronek i mgr Romuald Kalischewski. Rolę konferansjera pełniła emerytowana burmistrz Ueckermünde Heidi Michaelis.

Soliści na zmianę śpiewali arie z operetek („Zemsta nietoperza” J. Straussa, „Der Favorit” Roberta Stolza) i oper (z „Alciny” Haendla, „Uprowadzenia z seraju” Mozarta i oper Donizettiego), a także pieśni z repertuaru światowego takie jak: Pieśni biblijne A. Dvoraka, „Ave Maria” F. Schuberta czy J.S. Bacha/Ch. Gounoda i „Cantique de Noel” A. Adama oraz tradycyjne kolędy polskie, niemieckie i chińskie.

Świąteczny koncert Stowarzyszenia Muzycznego Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V. z imponująco klarownymi głosami wokalistów okazał się wielkim sukcesem. Na zakończenie wszyscy muzycy, wraz z zachwyconą publicznością, wykonali wspólnie niemiecką kolędę „O du fröhliche”.

Koordynatorka wydarzenia dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS podkreśla, że specjalne podziękowania należą się pedagogom, którzy przygotowali studentów do występu. To: dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS, dr Friederike Meinel, Tomasz Krzysica i Janusz Lewandowski. (K)