Wojciech Lizak o zapaści polskiego społeczeństwa

8*

2023-12-19 11:51:14

Psucie społeczeństwa, czyli szczucie jednych na drugich, wprowadzanie wulgaryzmów do przestrzeni publicznej, pozwalanie na brak szacunku do polskich mundurów, szkalowanie polskiej wiary i tradycji, czy też wyśmiewanie się z polskości - czy coś to nam mówi?