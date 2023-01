Wernisaż fotografii Chrisa Niedenthala w szczecińskiej Filharmonii. Apokalipsa, strajki i inne zdarzenia

Fotografie Chrisa Niedenthala są niezwykłym zapisem najważniejszych wydarzeń w Polsce w przeciągu ostatnich 50 lat. Fotografował stan wojenny, strajk w stoczni Gdańskiej, pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, a nawet Strajk Kobiet i Marsze Niepodległości. Wystawę jego zdjęć zatytułowaną “PRL-RP”, czyli przegląd jego pracy fotoreporterskiej możemy oglądać w Galerii Poziom 4. w Filharmonii Szczecińskiej.

Laureat World Press Photo, czyli nagrody dla najlepszego zdjęcia prasowego odwiedził w czwartek, 19 stycznia Szczecin aby otworzyć wystawę prac z przeciągu ostatnich 50 lat. Na fotografiach uwieczniał nie tylko najważniejszych polityków czy najbardziej przełomowe momenty w najnowszej historii naszego kraju, ale także “zwykłych” mieszkańców miast i miasteczek.

Chris Niedenthal nazywa siebie polskim fotografem, choć obywatelstwo ma dopiero od 25 lat. Urodził się w Londynie, w rodzinie polskich emigrantów. Sam o sobie mówi, jako o Polaku urodzonym w Anglii. Do ojczyzny przyjeżdżał na wakacje, w 1973 roku wrócił na kilka miesięcy i został do dziś. Współpracował z amerykańskim tygodnikiem Newsweek, a od 1985 roku dla TIME Magazine. To właśnie tam ukazało się po raz pierwszy zdjęcie z czołgiem pod Kinem Moskwa, w którym grany był akurat “Czas Apokalipsy”. Ta fotografia stała się później symbolem stanu wojennego, choć amerykanie kadrując zdjęcie do gazety ucięli nazwę kina, przez co nie wybrzmiało tak mocno, jak później w Polsce.

Na wystawie znajdziemy jednak nie tylko “Czas Apokalipsy”, ale także fotografie Lecha Wałęsy i strajków w Stoczni Gdańskiej, fotografie niedoborów w czasach PRLu, jak i Strajk Kobiet, protesty przed sądami oraz Marsz Niepodległości.

Tekst i fot. Magdalena KLYTA

