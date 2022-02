Weekendowe premiery w kinie Zamek

Na trzy premiery filmowe zaprasza w ten weekend szczecińskie kino Zamek. Będzie można obejrzeć: „Magdalenę”, „Summer of Soul” i „Odkupienie”.

Magdalena

Ten film zostanie wyświetlony w piątek o godz. 17.00 i w sobotę o godz. 19.30.

Magdalena to młoda kobieta, która nie mówi – komunikuje się ze światem poprzez muzykę. Nocami próbuje swoich sił w klubie, marząc o zagranicznej karierze didżejki. W ciągu dnia stara się zajmować pięcioletnią córką, którą wychowuje razem ze swoją matką. Z racji swej dysfunkcji trudno jest jej znaleźć i utrzymać pracę, a nieporozumienia z matką sprawiają, że sytuacja w domu staje się coraz bardziej napięta. Kiedy spotyka znaną didżejkę Julię, która bierze ją pod swoje skrzydła i obiecuje wyjazd do Berlina na słynną imprezę branżową, zaczyna wierzyć, że wszystko się ułoży, a marzenia mają szansę się spełnić. Niestety, trudna przeszłość, od której Magdalena cały czas ucieka, zaczyna ją doganiać i niszczyć to, co zdołała osiągnąć. Dodatkowo obdarzenie zaufaniem nieodpowiedniej osoby rozpocznie ciąg wydarzeń, których nie da się zatrzymać, a które dramatycznie wpłyną na jej życie. Ostatecznie główna bohaterka stanie przed swoim największym wyborem – córka czy ucieczka?

Obsada: Magdalena Żak, Natalia Sikora, Anna Gajewska.

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Do obejrzenia w kinie Zamek będzie w sobotę o godz. 17.00.

Latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. Jego filmowy zapis nie był nigdy wcześniej publikowany i został niemal całkowicie zapomniany – aż do dziś. Debiutujący w roli filmowca Ahmir „Questlove” Thompson dokumentuje to wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.

„Summer of Soul” to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentu przybliżającego tamten festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach – tak w przeszłości, jak i dzisiaj. W materiale prezentowane są niepublikowane wcześniej występy Steviego Wondera, Niny Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalii Jackson, B.B. Kinga, The 5th Dimension i wielu innych.

Odkupienie

Wyświetlony zostanie w niedzielę o godz. 17.

To przejmujący dramat o zwyczajnych ludziach, którzy stanęli w obliczu niecodziennej tragedii… Niecodziennej, a która może przydarzyć się każdemu z nas. Film „Odkupienie” z wybitnymi rolami Jasona Isaacsa, Marthy Plimpton, Ann Dowd i Reeda Birneya był sensacją na festiwalu w Sundance.

Wiele lat po niewyobrażalnej tragedii, która połączyła ich losy, dwie pary rodziców siadają naprzeciwko siebie w przykościelnej salce, aby odbyć najtrudniejszą rozmowę swojego życia. Początkowo onieśmieleni, z czasem odsłaniają się coraz bardziej, pozwalając, aby emocje wzięły górę i doprowadziły do dramatycznego, chwytającego za serce finału. W poruszającym debiucie scenarzysta i reżyser Fran Kranz zabiera widzów w podróż po odkupienie w głąb największych lęków, żalu i gniewu.

(sag)