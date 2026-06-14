Różanka pełna jazzu [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

W niedzielę scenę na szczecińskiej Różance wypełniły dźwięki jazzu. Zaśpiewali i zagrali uczniowie wokalistyki i instrumentalistyki jazzowej z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. W programie znalazły się interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej.

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Młodzi ludzie zostali ciepło przyjęci przez słuchaczy. W niedzielę padało, ale dla miłośników dobrej muzyki nie była to żadna przeszkoda.

- Przychodzimy tu przez cały sezon. Na każdy koncert. Imprezy na Różance są bardzo udane. Jazz to coś dla nas, to muzyka, która nas dobrze nastawi do życia - mówiła Barbara Witkowska. - Świetna zwłaszcza była ta impreza, podczas której grano na akordeonie. Różanka jest piękna. Zwłaszcza teraz, gdy są róże. W ramach Akademii Seniora chodzimy tu co najmniej dwa razy w tygodniu na spacery na kijki, przez cały rok.

- Szczególnie zapadła mi w pamięć francuska impreza z ubiegłego roku - dodawała Irena Święcicka. - Mamy zamiar być tu każdej niedzieli. A dziś deszcz nas na pewno nie przestraszy.

W niedzielę na Różance można też było zdobyć "Kurier Szczeciński". Nasza gazeta cieszyła się dużym zainteresowaniem. ©℗

(as)

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