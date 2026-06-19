Weekend na Różance. Twórczo, muzycznie, tanecznie

W niedzielę po południu odbędzie się Różankowa potańcówka pod chmurką. Fot. Piotr SIKORA

Szczecińska Różanka w ten weekend zaprasza na kolejne spotkania w ramach Różanego Ogrodu Sztuki oraz na potańcówkę pod chmurką. Jak zawsze wstęp wolny.

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W sobotę (20 czerwca) w godz. 12-15 organizatorzy proponują warsztaty familijne „Róża opowiedziana tkaniną – picturebook”. Uczestnicy stworzą miniaturowe książki artystyczne z tkanin, papieru czerpanego i miękkich materiałów, inspirowane symboliką róży, naturą, pamięcią i emocjami. Te warsztaty prowadzone są w ramach programu „Edukacja kulturalna 2026”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

A w niedzielę (21 czerwca) w samo południe na scenie plenerowej zabrzmią „Barwy perkusji”. Wystąpi Szczecin Young Percussion – młodzi artyści z klasy perkusji Dariusza Jagiełły, Antoniny Kadur oraz Krzysztofa Kołłątaja z ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. Po południu zaś przyjdzie czas na Różankową potańcówkę pod chmurką, czyli zabawę przy rodzimej muzyce rozrywkowej, światowych hitach, w letnim klimacie Ogrodu Różanego – to w godz. 17-20.

(sag)

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