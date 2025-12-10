Waldemar Dąbrowski w Radzie Programowej Opery na Zamku

Waldemar Dąbrowski i Jacek Jekiel po wyborze na stanowisko przew. Rady Programowej Opery na Zamku Fot. Brygida GĘBKA

Waldemar Dąbrowski – były minister kultury, wieloletni dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i twórca systemu współprowadzenia instytucji kultury – został przewodniczącym nowo powołanej Rady Programowej Opery na Zamku w Szczecinie.

Nowo ukonstytuowana Rada Programowa wybrała tego wybitnego menadżera kultury jednogłośnie. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powołał Radę w 2025 roku. Jej członkowie doradzają dyrektorowi w kształtowaniu repertuaru, oceniają projekty artystyczne, pomagają w pozyskiwaniu dodatkowych środków i promują szczecińską scenę w Polsce oraz za granicą.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia w Operze na Zamku dyrektor Jacek Jekiel wskazał główny cel. „Uważam, że my tutaj na tym pograniczu Rzeczpospolitej, aczkolwiek z perspektywy Europy jesteśmy bliżej Berlina i centrów kulturalnych naszego kontynentu niż wiele miast środkowej Polski, ale z perspektywy Warszawy to jednak prawie 600 kilometrów” – powiedział. Przyznał, że w rozmowach z przedstawicielami resortu kultury często słyszał: „Do Szczecina tak daleko…”. Ta odległość powodowała, że Pomorze Zachodnie i Szczecin traktowano „trochę jak jesiotr drugiej świeżości” – przywołał słowa Bułhakowa. Jacek Jekiel zaapelował do członków Rady: „Będę Was prosił, żebyście wspierali ten proces swoim głosem, swoim autorytetem, swoim obyciem, swoją światowością. Staniecie się ambasadorami naszego teatru wszędzie tam, dokąd pojedziecie i będziecie pomagali nam w zabezpieczaniu środków finansowych”. Jedyną realną drogą do większego budżetu jest, jego zdaniem, współprowadzenie Opery na Zamku w Szczecinie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozwoli na powrót do odważnych, ryzykownych artystycznie premier – takich jak niegdyś dzieła Brittena, Glassa czy Petitgirarda. Wniosek został złożony przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza w ubiegłym roku.

Bogdan Jaroszewicz, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poinformował, że Zarząd Województwa jednogłośnie zatwierdził skład Rady, w której obok Waldemara Dąbrowskiego znalazły się inne wybitne osobistości świata sztuki i osoby, które sztukę i kulturę promują. „Wasz autorytet i obecność w Szczecinie sprawią, że odległość – 600 kilometrów warszawskich czy 150 berlińskich – przestanie mieć znaczenie” – zapewnił.

Waldemar Dąbrowski przypomniał, że to on w 2005 roku wprowadził system współprowadzenia, wychodząc z założenia, że „dobrem dla kultury jest wyprowadzenie Warszawy z Warszawy”. O teatrze operowym mówił z pasją: „Poza wojną najdroższym wynalazkiem człowieka w historii jest opera”. Wyjaśnił, że opera to suma wszystkich talentów – orkiestry, chóru, baletu, scenografii, reżyserii – zamknięta w jednej strukturze tylko po to, by wieczorem dać publiczności doświadczenie, które zabiera do domu intelektualnie, emocjonalnie i estetycznie, czyniąc świat lepszym. Przytoczył znamienny cytat z Churchilla: „Obok wojny najdroższym wynalazkiem człowieka jest opera”. A ona musi kosztować, zwłaszcza że finasowanie na właściwym poziomie przekracza możliwości samorządu.

Po dyskusji uczestnicy Rady Programowej odebrali akty nominacyjne. Waldemar Dąbrowski formalnie objął przewodnictwo, puentując, że Operę na Zamku w Szczecinie uważa za jedną z najlepszych Oper w Polsce. Kolejne posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na 20 czerwca – w dniu tradycyjnego koncertu „Tym, którzy nie powrócili z morza…”, który odbędzie się na Cmentarzu Centralnym.

Skład Rady Programowej Opery na Zamku w Szczecinie: Barbara Halec, Barbara Wiśniewska, Joanna Tylkowska-Drożdż, Krzysztof Buszczyk, Krzysztof Zieliński, Marcin Woźniak, Monika Myśliwiec, Vladimir Kiradjiev, Waldemar Dąbrowski, przewodniczący Waldemar Dąbrowski.

Waldemar Dąbrowski to wybitny polski animator kultury, menedżer, były minister kultury (2002-2005) i wieloletni dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (1998-2002, 2008-2025).

