Wtorek, 11 listopada 2025 r. 
Data publikacji: 11 listopada 2025 r. 10:40
Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2025 r. 12:40
Zmarła Ewa Rossa-Gowor
Fot. materiały archiwalne Opery na Zamku  

Opera na Zamku poinformowała w poniedziałek o śmierci Ewy Rossy-Gowor, wybitnej śpiewaczki operowej, wieloletniej solistki Opery na Zamku.

Ewa Rossa-Gowor urodziła się 17 marca 1953 roku w Żarach k. Żagania. Ze Szczecinem związana była od najmłodszych lat. Po raz pierwszy wystąpiła publicznie w wieku 5 lat, grając na fortepianie w Zamku Książąt Pomorskich. Debiutowała w 1973 roku w zespole Państwowego Teatru Muzycznego w Szczecinie przy ul. Potulickiej w wodewilu „Bal w operze”. Ze względu na ówczesny charakter teatru, śpiewała głównie w operetkach i wodewilach. Występowała także poza Szczecinem, m.in. w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

W 1978 roku, z chwilą zmiany dotychczasowej siedziby teatru na zamkową scenę, zaśpiewała jedną z głównych partii w pierwszej operze wystawionej w polskim Szczecinie – „Wesołych kumoszkach z Windsoru”. Za rolę Pani Fluth w tym spektaklu została uhonorowana w 1979 roku nagrodą Bursztynowego Pierścienia w plebiscycie Towarzystwa Przyjaciół Szczecina i redakcji „Kuriera Szczecińskiego” w kategorii „ulubiona aktorka-śpiewaczka” Teatru Muzycznego w Szczecinie.

Przez kolejne dekady tworzyła znakomite kreacje w operach i operetkach Pucciniego, Verdiego, Moniuszki, Straussa, Kálmána. Śpiewała m.in. w „Zemście nietoperza”, „Madamie Butterfly”, „Fauście”, „Traviacie”,  „Hrabinie Maricy”, „Cygańskiej miłości”. Nazywana primadonną szczecińskiej sceny, zapisała się na trwałe w historii polskiej opery. Występowała również na scenach Włoch, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii i Szwajcarii, śpiewając zawsze w języku ojczystym kompozytora.

W 1993 roku skończyła swoją artystyczną karierę.

Artystka zmarła 9 listopada 2025 roku w Szczecinie. 

Komentarze

TZ.
2025-11-11 11:59:57
Jacy niezwykli ludzie żyją w Szczecinie. Requiescat in pace.

