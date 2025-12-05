„Kopciuszek” znowu w Operze na Zamku

Na scenę Opery na Zamku w Szczecinie wraca „Kopciuszek” którego premiera odbyła się w maju 2025 roku. To baletowa wersja znanej baśni nawiązująca do adaptacji Disneya, w choreografii Grzegorza Brożka. Ponadczasowa i znana każdemu bajka o Kopciuszku, okrutnej macosze i złośliwych siostrach opowiedziana zostanie ruchem i gestem z wykorzystaniem projekcji multimedialnej. Baśniowy charakter nada przedstawieniu muzyka okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, skomponowana przez m.in. Karola Lipińskiego i Niccolò Paganiniego. Spektakl kierowany jest zarówno do młodej jak i dorosłej publiczności. Odnajdziemy w nim morał, humor i piękno tańca. Spektakle szkolne odbywają się 5, 9 i 10 grudnia o godz. 11, pozostałe 6 i 7 grudnia o godz. 17.

