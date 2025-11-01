Cykl warsztatów. Opera dla najmłodszych

Opera na Zamku zaprasza na cykl nowych warsztatów „Emocje! Moc opery” – spotkań w nowoczesnej, wyjątkowej formule łączących muzykę, teatr, sztuki plastyczne, przypominających interaktywny spektakl.

Warsztaty Opery na Zamku w Szczecinie prowadzone przez solistkę przeznaczone są dla dzieci od 6. roku życia w dwóch grupach wiekowych. To interaktywne warsztaty – łączące edukację muzyczną, teatralną i plastyczną, które pozwolą lepiej zrozumieć operę, jej emocje i charaktery operowych bohaterów.

Odbywają się w terminach: 3 listopada (poniedziałek), 16 listopada (niedziela), 17 listopada (poniedziałek), 24 listopada (poniedziałek), 1 grudnia (poniedziałek) w godz. 10 i 12.

