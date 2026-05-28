W Szczecinie szykuje się wojna gangów

„Morfeusza” będzie można oglądać od początku czerwca. Fot. materiały prasowe

Szczecin znowu przedstawi się Polsce jako arena ciemnych interesów, mafijnych porachunków i krwawych strzelanin. A to za sprawą serialu „Morfeusz”, którego zwiastun pojawił się na serwisie streamingowym SkyShowtime. Premiera już 2 czerwca.

Głównym bohaterem tej produkcji jest Piotr Leyer, zwyczajny prawnik, dobry ojciec. Gdy jego brat zostaje brutalnie zamordowany, Piotr daje się wciągnąć w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. To mroczne życie coraz bardziej go pochłania. Piotr przekracza kolejne moralne granice. Jako przestępca zaczyna radzić sobie o wiele lepiej, niż wcześniej ktokolwiek mógł przypuszczać…

Portal Serialowa informuje, na całość produkcji złoży się siedem odcinków. W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola. Reżyserem serialu jest Maciej Migas, a scenariusz napisał Michał Wawrzecki.

Ze zwiastuna wynika, że ważną lokalizacją w „Morfeuszu” będzie szczeciński port – faktycznie bardzo malowniczy. Pojawią się też Wały Chrobrego. Ważne rzeczy będą działy się na Cmentarzu Centralnym.

Ostatnio filmowcy chętnie eksploatują naszą małą ojczyznę. W ubiegłym roku krytyków zachwycił „Heweliusz”, który powstał dla serwisu Netflix, w reżyserii Jana Holoubka. Sporo mówiono i pisano o precyzyjnym scenariuszu, doskonałej grze aktorskiej, o walorach wizualnych – i nie chodziło tu tylko o spektakularną scenę samej katastrofy na morzu, ale również o doskonałe odtworzenie realiów Polski lat 90.

W Szczecinie serial kryminalny „Odwilż” o niepokornej policjantce Katarzynie Zawiei (HBO) nakręcił Xawery Żuławski. Lokalnych odbiorców szczególnie cieszyło „ogrywanie Odry”, no i smaczki takie jak komisariat policji na Łasztowni. Serial doczekał się trzech sezonów.

CANAL+ pokazał dwa sezony wyreżyserowanego przez Łukasza Kośmickiego serialu „Klangor”, z miejscem akcji osadzonym w Świnoujściu, sportretowanym jako miejsce wyjątkowo ponure, w którym zbrodnia nie tylko może, ale wręcz musi się zdarzyć.

Przypomnijmy, że stolica Pomorza Zachodniego była kluczową lokacją w filmie „Kobiety mafii 2” Patryka Vegi.

A jednym z najbardziej znanych obrazów nakręconych w Szczecinie pozostają „Młode wilki” z 1995 roku.

Od tamtego czasu mit miasta gangsterów nic nie stracił ze swojego powabu. ©℗

Alan SASINOWSKI

