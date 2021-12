W hołdzie ofiarom Grudnia

Nie przyszedłeś, nie popierasz - trudno, to wolny kraj. Ale musi cię coś boleć że opluwasz mundur. My pamiętamy i przekażemy tę pamięć następnemu pokoleniu prawdę o tym że ktoś nie chciał wolnej Polski i lubił sowieckie objęcia i sowieckie pocałunki

Swojak

2021-12-13 19:25:27

Jak nie ma chętnych, to zapędza się wojsko do "obchodów". Skąd my to znamy? To już było. A tak przy okazji, czy dowódca 12 DZ wie do kogo będzie musiał strzelać po otwarciu którejś zalakowanej koperty? Radzę się zastanowić.