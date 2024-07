Tworzą razem, z pasją

Na zdjęciu od lewej: Agata Pełechaty, Danuta Dawidowska i Sylwia Godowska członkinie Stowarzyszenia „Tworzymy razem” w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Fot. Stowarzyszenie „Tworzymy razem”

Rozmowa z członkiniami zarządu Stowarzyszenia „Tworzymy razem” działającego w Nowogardzie, którego głównym celem jest popularyzacja kultury

– Stowarzyszenie „Tworzymy razem” powstało w roku 2023 w Nowogardzie. Jego celem jest dzielenie się pasją do malarstwa, muzyki, rzeźby i fotografii. Co sprawiło, że zdecydowały panie o popularyzacji kultury w Nowogardzie?



Danuta Dawidowska: – Przede wszystkim pasja. Stowarzyszenie to grupa zaprzyjaźnionych osób, artystów plastyków, muzyków, filmowców, fotografów, mecenasów sztuki. Od wielu lat działałyśmy jako grupa nieformalna, organizując w Bieszczadach plenery, wernisaże i spotkania autorskie. W Nowogardzie wykonałyśmy wystrój oddziału dziecięcego Szpitala i Centrum Zdrowia, brałyśmy udział w zajęciach plastycznych z klubem Żeglarskim Knaga i nowogardzkimi szkołami. Dzięki uprzejmości dyrektor biblioteki organizowałyśmy spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy i wernisaże. Od roku pracujemy już jako Stowarzyszenie „Tworzymy Razem”.

– Współpracujecie ze szczecińskimi artystami?

Danuta Dawidowska: - Nowogard jest pięknym miastem z lokalnym szacunkiem mieszkańców do działań w przestrzeni kultury i sztuki, otwartych na nowe projekty w tej materii, łączące różne grupy wiekowe i zawodowe we wspólnym działaniu. Jest tu także wielu ludzi, dla których sztuka jest nie tylko pasją, lecz też sposobem na życie. Wielu artystów, kolekcjonerów sztuki, przyjaciół malarzy, muzyków i fotografów, uczestniczących we wspólnych działaniach tu w Nowogardzie realizuje wystawy koncerty, warsztaty w działających tu instytucjach takich jak dom kultury i biblioteka, ale jest też przestrzeń i potencjał twórczy dla nas jako stowarzyszenia. Nasze największe atuty to przede wszystkim odbiorcy naszych działań i osoby prowadzące zajęcia, absolwenci różnych Akademii Sztuk w Polsce, wykładowcy Akademii Sztuki i szkół w Szczecinie. Współpracujemy od dawna z Akademią Sztuki, Operą na Zamku, Filharmonią, znanymi i cenionymi ekologami i fotografami, którym również zależy na pozytywnym rozwoju społeczności. Szczecin, który jest blisko, mimo większej liczby mieszkańców, potrzeby w zakresie rozwoju kulturalno-artystycznego ma takie same. Oferuje różnorodność i duży potencjał artystów dojrzałych, jak i tych młodych, studiujących sztukę. W Nowogardzie są mieszkańcy wrażliwi na sztukę, niezwykle uzdolnieni i chcący praktykować i rozwijać swoje talenty i pasje w kontakcie z innymi środowiskami artystycznymi.

– Jakie cele wyznaczyły sobie panie w 2024 r.?

Agata Pełechaty: – Dobrze pracuje nam się z dyrekcją i pracownikami biblioteki w Nowogardzie, mamy nadzieję na podobne relacje z domem kultury. Realizować będziemy projekty grantowe, ale też charytatywne.

– Jakie są najważniejsze projekty stowarzyszenia obecnie?

Sylwia Godowska: – Zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Fundację PZU pod nazwą „Z Kulturą Mierzę Wysoko” i kontynuujemy ten sam program finansowany przez burmistrza Nowogardu. To projekt mający na celu dostęp dzieci i młodzieży szkolnej do tzw. wysokiej kultury, z programu skorzystały już dzieci ze szkół podstawowych Nr 1 i 2 z Nowogardu, Długołęki, Wierzbięcina, Błotna i podopieczni Domu Dziecka. Z Zespołem Szkół nr 1 w Nowogardzie zrealizowaliśmy program „EKO-OKO” i też planujemy, by był to program cykliczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Danuta Dawidowska: - Zapraszamy na wystawy i wernisaże towarzyszące realizowanym projektom, na spotkania autorskie, na zajęcia z dziećmi, do szkół i instytucji, z którymi współpracujemy. Większość tych projektów realizujemy w nowogardzkiej bibliotece, ale jesteśmy otwarte na współpracę z innymi podmiotami.

– W jaki sposób mogą te osoby się dowiedzieć więcej o stowarzyszeniu, przedsięwzięciach i pomysłach?

Sylwia Godowska: – Mamy swoją stronę na Facebooku „Tworzymy Razem”. Tam regularnie pojawiają się informacje o naszych działaniach, relacje z wystaw, warsztatów i naszych sukcesów w realizowanych projektach.

– Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” to najważniejsze wydarzenie artystyczne odbywające się regularnie w Nowogardzie. Czy stowarzyszenie również bierze udział w tym ważnym wydarzeniu?

Danuta Dawidowska: - Zdecydowanie tak i bardzo się cieszymy. Za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” wyrażamy podziękowania burmistrzowi Nowogardu Michałowi Wiatrowi, że otrzymaliśmy zaproszenia na Festiwal „Lato z Muzami” i uczestniczymy w tym jakże ważnym wydarzeniu.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗

Rozmawiał Jarosław BZOWY