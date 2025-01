Tradycyjny, coroczny koncert w katedrze. Misterium kolędowe

25 stycznia (sobota) w szczecińskiej katedrze odbędzie się misterium kolęd i pastorałek w wykonaniu między innymi Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie. Fot. organizator

To muzyczne wydarzenie, które od czterech dekad organizowane jest przez Chór Akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inicjatywa, która była pomysłem Jana Szyrockiego, wpisała się na stałe w muzyczny pejzaż i tradycje miasta. Koncertowi, który odbywa się zawsze w ostatnią sobotę stycznia, towarzyszy wierna publiczność.

Organizatorzy w poetyckim tonie zachęcają do udziału w corocznym „Misterium kolędowym”:

– Natura przyzwyczaiła nas do porządku: od zarania dziejów Ziemia wykonuje dokładnie ten sam obrót wokół Słońca z zegarmistrzowską dokładnością pochylając się – jakby z szacunkiem – przed swoją gwiazdą. Ruch ten ustala nam pory roku, które swoją specyfiką i kolejnością, determinują ziemskie życie. Ten doskonały mechanizm wszechobecnej, kołowej organizacji czasu zderza się z nieprzewidywalnym czasem liniowym zamkniętym w klamrze życia każdej istoty – od narodzin do śmierci. Również w sztuce będącej zwierciadłem metafizycznej rzeczywistości oba porządki spotykają się w obrębie jednego dzieła. Każdy utwór muzyczny rodzi się wraz z pierwszym dźwiękiem i umiera z ostatnim, a powtarzalność napięć w podziale na takty, powroty motywów i fraz to echa kosmicznego, kołowego porządku. Tegoroczna edycja tradycyjnego Misterium Kolędowego jawi się nam niczym fraktal. Zawierając w swojej naturze oba czasowe porządki, staje się ogniwem łączącym muzyczne mikrostruktury z porządkiem wszechświata. Potężne obsadowo, szczecińskie widowisko daje słuchaczom poczucie rytmicznej, wieloletniej ciągłości i powtarzalności, a klamra: narodziny-śmierć, w wyjątkowy sposób wpisuje się w koncepcję tegorocznego koncertu. Piętnaście lat temu, niespodziewanie przerwała się zbyt krótka linia życia wybitnego kompozytora – profesora Marka Jasińskiego. Jego zjawiskowe opracowania kolęd, które będą muzyczną treścią misterium, staną się punktem spotkania boskiej tajemnicy narodzin z refleksją nad przemijaniem człowieka, którego cząstka pozostała z nami w Jego dziełach.

Podczas wydarzenia wystąpią: Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Chór Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie, Chór Słowiki 60, szczecińscy instrumentaliści oraz solistka sopranowa Sandra Klara Januszewska, dyrygent Szymon Wyrzykowski oraz Przemysław Walich, który odpowiedzialny będzie za recytację.

Koncert odbędzie się 25 stycznia o godz. 20.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Wstęp jest bezpłatny. ©℗

Agata JANKOWSKA