Tłumy na koncercie Małej Armii Janosika [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Mała Armia Janosika - największa góralska kapela w Polsce - dała koncert w sobotę 4 stycznia w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Zespół zaprezentował program pełen kolęd i pastorałek, łącząc tradycję muzyczną Podhala z atmosferą polskiego Bożego Narodzenia.

Koncert rozpoczął się o godzinie 19.30, nie był biletowany. Bazylika wypełniła się po brzegi już na długo przed nim. Z powodu ogromnego zainteresowania wydarzeniem bardzo wielu chętnych nie zdołało wejść do środka. Ci, którym się udało, z entuzjazmem odbierali każdy utwór. Publiczność reagowała żywo i gromkimi brawami nagradzała młodych artystów za ich występy.

Mała Armia Janosika to zespół założony w 2015 roku przez Damiana Pałasza w Rabie Wyżnej. Liczy 265 członków. Tworzą go dzieci, młodzież i dorośli, którzy wspólnie kultywują tradycje góralskiej muzyki i kultury. Regularnie koncertują w całej Polsce, przedstawiając zarówno tradycyjne utwory ludowe, jak i specjalne programy okolicznościowe, takie jak sobotni występ. Szczeciński koncert noworoczny, choć utrzymany w duchu tradycji, był jednocześnie okazją do pokazania energii i pasji, które cechują członków zespołu.

Artyści z Podhala podczas trasy koncertowej w naszym województwie w piątek 3 stycznia wystąpili w Myśliborzu, w sobotę 4 stycznia Szczecinie, a w niedzielę zagrają i zaśpiewają w Chojnie.©℗

(dg)