Tides From Nebula w Przecławiu. Mamy bilety do wygrania!

Grupa Tides From Nebula powraca po trzech latach wydawniczej ciszy! Już 25 listopada będzie okazja zobaczyć i usłyszeć zespół na żywo w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w podszczecińskim Przecławiu. W roli supportu zagrają: YANTRA oraz WISHLAKE.

"Tides From Nebula otrzepali się z pandemicznego kurzu, zakasali rękawy do twórczej pracy i już tej jesieni zaprezentują nam dwa nowe single i ruszą w trasę koncertową po całej Polsce! Odświeżony set, nowa energia i wielka determinacja, by każdy występ był niezapomniany – tak zapowiadają się warszawiacy. Na koncert zapraszamy wszystkich fanów nieoczywistych dźwięków – będziecie?" - zachęcają organizatorzy koncertu.

Bilety na koncert są do kupienia w kasie GOKSiR-u oraz na: bilety.fm.

Mamy cztery pojedyncze bilety na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 23 września. Bilety otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)