The Tall Ships Races. VII Festiwal Orkiestr Dętych 2024

Fot. Ryszard Pakieser (arch.)

Podczas finału regat TTSR odbędzie się VII Festiwal Orkiestr Dętych 2024 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.

Festiwal Orkiestr Dętych to święto muzyki i tradycji, które każdego roku przyciąga artystów z różnych zakątków Polski i świata. To nie tylko muzyka, to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy dzielą wspólną pasję oraz promują kulturę i tradycję orkiestr dętych. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się osiem orkiestr dętych, które wspólnie zagrają szczeciński hejnał, przemaszerują ulicami miasta oraz bulwarami.

W piątek 2 sierpnia o godz. 11 nastąpi przemarsz orkiestr dętych spod pomnika Adama Mickiewicza na plac Solidarności. Tam w południe odbędzie się uroczyste rozpoczęcie festiwalu. Wręczenie nagród nastąpi w Teatrze Letni im. Heleny Majdaniec o godz. 17.

W niedzielę 4 sierpnia o godz. 12 odbędzie się przemarsz orkiestr bulwarami (Dźwigozaury), a o godz. 14 pokaz musztry paradnej (plac Solidarności). Festiwal zakończy się o godz. 16.

W festiwalu udział biorą: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin z Grupą Taneczną „ Aplauz”, Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy z Mażoretkami, Wzorcowa Dziecięca Orkiestra Dęta „ Aleksandrija” - Ukraina, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Śmiglu z Mażoretkami „ Iris”, Orkiestra Dęta OSP w Kole z Grupą Taneczną „Grawitacja”, Orkiestra Dęta Mszana Górna z Grupą Taneczną „ MargoDance Team”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Grójec, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „ Kujawia” z klubu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy z Mażoretkami Super Stars z Płot

(K)

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺:

𝗣𝗶ą𝘁𝗲𝗸, 𝟮 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮:

11:00 – Przemarsz orkiestr dętych (Pomnik Adama Mickiewicza ➡️ Plac Solidarności)

12:00 – Uroczyste rozpoczęcie festiwalu

17:00 – Wręczenie nagród (Teatr Letni)

𝗡𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮, 𝟰 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮:

12:00 – Przemarsz orkiestr bulwarami (Dźwigozaury)

14:00 – Pokaz musztry paradnej (Plac Solidarności)

16:00 – Zakończenie festiwalu