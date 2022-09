Teraz lekturą są „Ballady i romanse”. Narodowe Czytanie – w sobotę

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza są lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania, która odbędzie się w sobotę (3 września). W Szczecinie będzie się zatem można wybrać na wysłuchanie utworu do Książnicy Pomorskiej (na godz. 11 w Sali Kolumnowej), do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) na godz. 15, do kawiarni – księgarni „Między Wierszami” (ul. Moniuszki 6) – w samo południe oraz na dziedziniec menniczy Zamku Książąt Pomorskich na godz. 12.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Organizowana jest od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Nowele polskie” (zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego), „Balladynę” Juliusza Słowackiego, a w ubiegłym roku – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Z okazji Narodowego Czytania prezydent RP, Andrzej Duda, tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji: „Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą” – napisał w liście prezydent.

– Fragmenty utworu w naszej bibliotece czytać będą zaproszeni goście ze szczecińskich instytucji kultury. Do wspólnego obchodzenia Narodowego Czytania włączyć się mogą wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta i okolic. Zapraszamy.

Wstęp na wydarzenie jest oczywiście bezpłatny – zapowiada Anna Rutkowska, kierowniczka działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

W „Między Wierszami” wydarzenie będzie miało charakter integracyjny: „Zaprosiliśmy do wspólnego czytania dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Ukrainy. Pojawią się wspaniali goście, a pośród nich konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie, pan Henryk Kołodziej. To będzie wyjątkowe widowisko słowno-muzyczne, tworzone przez osoby, które działają na rzecz mieszkańców naszego regionu” – zapowiadają organizatorzy wspólnego czytania w tej kawiarni – księgarni.

Na dziedzińcu zamkowym znani szczecińscy aktorzy – Ewa Sobczak i Przemysław Walich – odczytają „Ballady i romanse”, z kolei utwory z muzyką Carla Loewego wykona Lucyna Boguszewska (sopran) – przy akompaniamencie Michała Landowskiego (fortepian). Po części artystycznej publiczność będzie mogła otrzymać odcisk pieczęci Narodowego Czytania 2022.

Monika GAPIŃSKA