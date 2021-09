Narodowe Czytanie. Znasz „Moralność pani Dulskiej”?

Lekturą jubileuszowej X edycji akcji pn. Narodowe Czytanie jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W Szczecinie na sobotę zaprasza do siebie zatem Miejska Biblioteka Publiczna (tu przygotowano też atrakcje w piątek) i Zamek Książąt Pomorskich, a online – Książnica Pomorska. To znakomita okazja, by odświeżyć sobie tę lekturę szkolną albo… dopiero poznać, jeśli ktoś nie miał okazji przeczytać słynnego dramatu.

MBP do wspólnego czytania zaprasza na sobotę na godz. 15 do filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8): „Spotkanie rozpoczniemy krótką inscenizacją fragmentów książki. Wśród czytających znajdą się zaproszeni goście, czytelnicy i przyjaciele biblioteki, m.in.: Janusz Bąk, Alicja Czarnuszka, Anna Januszewska, Krystyna Maksymowicz, Tomasz Połoński, Ewa Sobczak i Małgorzata Zakrzewska oraz studenci III roku wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie (Karolina Bałdyga, Anna Martyna, Sebastian Laskowski, Joanna Sinkiewicz). Następnie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Anną Januszewską, odtwórczynią roli Dulskiej w słynnej realizacji z 2000 roku w Teatrze Współczesnym (w reżyserii Anny Augustynowicz), która opowie o atmosferze, która towarzyszyła premierze tej sztuki. Na zakończenie odbędzie się projekcja dokonanego w teatrze archiwalnego zapisu technicznego tego spektaklu. Warto dodać, że jest to jedyny dostępny zapis” – informują organizatorzy. Uwaga! Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/narodowe-czytanie/

Osoby ciekawe innych realizacji „Moralności pani Dulskiej” będą mogły w piątek (3 września) o godz. 18 w salonie ProMedia (al. Wojska Polskiego 2) obejrzeć projekcję Teatru Telewizji (to spektakl w reżyserii nieżyjącego Marcina Wrony), w której odtwórczynią tytułowej bohaterki była Magdalena Cielecka. Poza nią w przedstawieniu wystąpili również: Robert Więckiewicz jako Pan Dulski, Dominika Kluźniak w roli Juliasiewiczowej, Agata Buzek jako Lokatorka, Maria Maj – jako Tadrachowa. Jakub Gierszał zagrał Zbyszka, Jaśmina Polak – Hesię, Zofia Wichłacz – Melę (to był debiut aktorski tej artystki), a Klara Bielawka – Hankę. Na pokaz spektaklu obowiązują zapisy telefoniczne: 91 506 50 56.

W Zamku Książąt Pomorskich Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę w godz. 12-14 w Sali Literackiej (wejście A) – wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Prowadzenie Krystyna Maksymowicz, gośćmi specjalnymi będą aktorzy Teatru Współczesnego: Anna Januszewska, Iwona Kowalska-Zych, Wojciech Sandach, a także lektorki z grupy Espero (Polski Związek Niewidomych oddział Szczecin) oraz studenci Wydziału Wokalistyki Akademii Sztuki – Joanna Sinkiewicz, Karolina Bałdyga, Anna Martyna i Sebastian Laskowski.

Książnica Pomorska do udziału w czytaniu zaprosiła czytelników, proponując nagranie własnych interpretacji utworu. W sobotę przesłane filmiki z nagraniami zostaną opublikowane na profilu instytucji na Facebooku. Najciekawsze zostaną później opatrzone napisami i znajdą się na profilu YouTube biblioteki.

(MON)