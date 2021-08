Szpak przylatuje! Festiwal w Szczecinie, Chojnie, Dębnie i Goleniowie

W czwartek (12 sierpnia) rozpocznie się Festiwal Komedii SZPAK. Na scenie pojawią się najbardziej uznane gwiazdy kabaretu, m.in. Łukasz „Lotek” Lodkowski, Joanna Kołaczkowska i kabaret Hrabi. To już piętnasta edycja imprezy, która tradycyjnie pojawia się, poza oczywiście Szczecinem, również w kilku miejscowościach naszego województwa. W tym roku zawita w Chojnie, Dębnie i Goleniowie.

Szczecinianie na początek

Zwykle festiwal odbywał się na przełomie listopada i grudnia, ale w ubiegłym roku organizatorzy postanowili zmienić termin na wakacyjny. Jak mówili wtedy, sytuacja epidemiczna jest wielką niewiadomą, zatem możliwe, iż jesienią nie byłyby możliwe imprezy w salach. Stąd większość szczecińskich występów odbyła się wówczas na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Organizatorzy podkreślali rok temu, że jeżeli letnia forma festiwalu się sprawdzi, być może będzie to nowy pomysł na kolejne edycje. I tak właśnie jest teraz!

Festiwal zainauguruje w czwartek o godz. 19, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, show grupy Impro z Krypty. Będzie to spektakl improwizowany, który powstanie na gorąco na scenie, zgodnie z sugestiami widzów. Grupę tworzą aktorzy szczecińskich teatrów, m.in.: Adrianna Janowska-Moniuszko, Marta Uszko - Tychulska, Katarzyna Nowak, Adam Kuzycz - Berezowski, Rafał Hajdukiewicz, Paweł Niczewski, Wojciech Sandach, Maciej Sikorski, Mateusz Wiśniewski, Kacper Odrobny – pianino.

Również czwartkowego wieczora organizatorzy zapraszają na „Impro dla każdego!” – będzie to tak zwany dżem improwizowany, w którym każdy będzie mógł spróbować swoich sił na festiwalowej scenie. Ot, show otwarte dla debiutantów z grami improwizowanymi, których scenariusz oparty będzie o sugestie publiczności. Początek o godz. 20.30, wstęp wolny. Całość poprowadzi Paweł Niczewski, aktor szczecińskiego Teatru Współczesnego i szef zamkowej Piwnicy przy Krypcie.

Internetowe show na żywo

Na piątek zaplanowany jest wieczór z plejadą stand - upowych gwiazd. Najpierw wystartuje, o godz. 18 na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich (wstęp wolny!) szczeciński Open-Mic, prowadzony przez Damiana „Vikinga” Usewicza. Debiutanci oraz zaprawieni w komediowych bojach komicy sprawdzą na szczecińskiej widowni fragmenty swoich nowych oraz premierowych programów. Następnie Adam Van Bendler wystąpi, w tym samym miejscu, ale o godz. 19, w programie „Placebo”. Będzie między innymi mowa o wszystkich pokusach i skutkach pracy komika w polskim show biznesie, a także co jest sposobem na karierę i dlaczego nie można zbudować z pieniędzy ściany, chroniącą przed depresją i wieczną pustką.

W tym samym dniu i miejscu, o godz. 21, rozpocznie się show „Lotek i Rutek prezentują”. To jedyna taka okazja, aby zobaczyć internetowe show na żywo na scenie! Łukasz „Lotek” Lodkowski i Rafał Rutkowski zabiorą zatem widzów w podróż po najlepszych fragmentach zrealizowanych dotąd programów, a specjalnie dla publiczności pokażą też sceny i skecze, które nie znalazły miejsca w dotychczasowych odcinkach.

Joga, spacer i duuużo śmiechu

W sobotę na Jasnych Błoniach odbędą się otwarte zajęcia pn. „Joga Śmiechu”, które poprowadzi Szczeciński Klub Śmiechu (godz. 12, wstęp wolny). Po dawce śmiechu rozpocznie się, o godz. 14 (start z Zamku Książąt Pomorskich) darmowa wycieczka pt. „Szczecin z Głową!”, którą poprowadzi Przemek Głowa. Szczeciński przewodnik poprowadzi uczestników spaceru swoją autorską trasą, podczas której pokaże im miejsca nieoczywiste i opowie o najciekawszych anegdotkach z dawnej i współczesnej historii Szczecina.

Tego samego dnia na godz. 18 organizatorzy zapraszają widzów na Zamek Książąt Pomorskich do wzięcia udziała w wielkim finale festiwalu, podczas którego wystąpi kabaret Hrabi z najnowszym programem pt. „Ariaci”. Czego możemy się spodziewać? "Badania dowodzą, że statystyczny Polak do opery idzie raz na 150 lat. Udając się na spektakl „Ariaci”, będzie można… mieć to z głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że opera może być dla człowieka zrozumiała, pouczająca, wzruszająca, a nawet zabawna" - informują organizatorzy. Po kabarecie, o godz. 21 na zamkowym dziedzińcu, rozpocznie się recital Joanny Kołaczkowskiej.

W Chojnie (w sobotę, o godz. 18 w Centrum Kultury), Dębnie (w niedzielę, o godz. 18, w Dębnowskim Ośrodku Kultury) i Goleniowie (w poniedziałek, o godz. 18, w kinie Goleniów) wystąpi Jakub Poczęty, z najnowszym programem pt. "Zmieńcie mi planszę", w którym opowie o dzieciach, social mediach, związkach tych mniej lub bardziej udanych, co robi z człowieka uzależnienie od Facebooka i co myśli ... pijany chomik.

(MON)