Będzie duuużo śmiechu. Wystąpią: Kołaczkowska, kabaret Hrabi, Rutkowski

Już po raz piętnasty mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mogli bawić się na Festiwalu Komedii SZPAK - ponownie w letniej odsłonie. Na scenie pojawią się najbardziej uznane gwiazdy komedii, m.in. Łukasz „Lotek” Lodkowski, Joanna Kołaczkowska czy kabaret Hrabi.

Żeby się odstresować

Zwykle festiwal odbywał się na przełomie listopada i grudnia, ale w ubiegłym roku organizatorzy postanowili zmienić termin na wakacyjny. Jak mówili wtedy, sytuacja epidemiczna jest wielką niewiadomą, zatem możliwe, iż jesienią nie byłyby możliwe imprezy w salach. Stąd większość szczecińskich występów odbyła się wówczas na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Organizatorzy podkreślali rok temu, że jeżeli letnia forma festiwalu się sprawdzi, być może będzie to nowy pomysł na kolejne edycje. I tak właśnie jest teraz!

- To będzie wyjątkowa edycja, nie warto zwlekać z zakupem biletów – mówi dyrektor artystyczny festiwalu, Grzegorz Dolniak. - Joanna Kołaczkowska, Łukasz „Lotek” Lodkowski czy Adam Van Bendler to bezdyskusyjnie największe gwiazdy kabaretu i stand-upu, spodziewamy się zatem szybkiego wyprzedania puli i stuprocentowej frekwencji. Tradycyjnie – jak to na SZPAKu - nie zabraknie dobrego impro, stand-upów i atrakcyjnych bezpłatnych atrakcji dla mieszkańców Szczecina. Tegoroczny SZPAK to również wydarzenia interaktywne w przestrzeni miejskiej dla mieszkańców, takie jak Joga Śmiechu czy wycieczka komediowa "Szczecin z Głową". Chcemy, aby szczecinianie po trudnym roku pandemii, mogli na naszym festiwalu odstresować się w przeróżnych formach – dodaje artysta.

Na początek - Impro z Krypty

Festiwal Komedii SZPAK rozpocznie się 12 sierpnia na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zainauguruje go show grupy Impro z Krypty – będzie to spektakl improwizowany, który powstanie na gorąco na scenie, zgodnie z sugestiami widzów. Tego samego wieczoru organizatorzy otworzą scenę za sprawą wydarzenia "Impro dla każdego" – będzie to tak zwany dżem improwizowany, w którym każdy będzie mógł spróbować swoich sił na festiwalowej scenie.

Kolejnego dnia zaplanowany jest wieczór z plejadą stand-upowych gwiazd. Najpierw wystartuje szczeciński Open-Mic prowadzony przez Damiana „Vikinga” Usewicza. Debiutanci oraz zaprawieni w komediowych bojach komicy sprawdzą na szczecińskiej widowni fragmenty swoich nowych oraz premierowych programów. Następnie Adam Van Bendler wystąpi w programie "Placebo", a o po nim rozpocznie się show "Lotek i Rutek prezentują". Łukasz „Lotek” Lodkowski i Rafał Rutkowski zabiorą zatem widzów w podróż po najlepszych fragmentach zrealizowanych dotąd programów, a specjalnie dla publiczności pokażą też sceny i skecze, które nie znalazły miejsca w dotychczasowych odcinkach.

Joga i spacer

Tradycyjnie, poza biletowanymi wydarzeniami, organizatorzy festiwalu przygotowali oryginalne darmowe atrakcje. 14 sierpnia na Jasnych Błoniach odbędą się otwarte zajęcia pn. "Joga Śmiechu", które poprowadzi Szczeciński Klub Śmiechu. Po dawce śmiechu, rozpocznie się wycieczka pt. "Szczecin z Głową", którą poprowadzi Przemek Głowa. Szczeciński przewodnik poprowadzi uczestników spaceru swoją autorską trasą, podczas której pokaże im miejsca nieoczywiste i opowie o najciekawszych anegdotkach z dawnej i współczesnej historii Szczecina.

Późnym popołudniem tego samego dnia organizatorzy zaproszą widzów na Zamek Książąt Pomorskich, by wzięli udział w wielkim finale festiwalu, podczas którego wystąpi kabaret Hrabi z najnowszym programem pt. "Ariaci". Zaraz po kabarecie, rozpocznie się recital Joanny Kołaczkowskiej.

Bilety są wydarzenia festiwalowe są dostępne pod adresem: https://szpak.info.pl/bilety

(MON)