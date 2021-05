Sukcesy studentek Akademii Sztuki

Akademia Sztuki w Szczecinie chwali się sukcesami swoich studentek. Osiągają sukcesy zarówno w muzyce, jak i w sztukach wizualnych.

Marta Bochenek, studentka wokalistyki, oraz Kamila Łuczka, studentka instrumentalistyki, wygrały w swoich kategoriach na Międzynarodowym Konkursie „IMKA MUSIC COMPETITION" w Sarajewie oraz na International Music Competition The Music of the Centuries „The Music of 19th Century”. Klaudia Prabucka i Krystyna Dobrzańska, studentki specjalności film na kierunku sztuka mediów, dostały się do oficjalnej selekcji konkursowej 13. International Short Waves Film Festival.

Z kolei Maria Plucińska i Justyna Streichsbier znalazły się gronie piętnastu najlepszych artystek i artystów 20. edycji Artystycznej Podróży Hestii. Ta pierwsza została doceniona za "Niewidzialną pracę", ta druga - za cykl fotografii "Atlas ptaków". Justyna Streichsbier o swoich zdjęciach mówi tak: „Inspiracją jest Radek, mój 8- letni syn i jego pasja do ptaków. Przyporządkował do każdego członka rodziny ptasie odpowiedniki: mama- czajka, tata - orzeł przedni, siostra - kobczyk, on sam - orzeł bielik. Mówi, że ptaki są większe niż nam się wydaje i że powinnam być jak gęś gęgawa: one łączą się w pary na całe życie. Radek chciałby zamienić się w ptaka. Pomyślałam, że możemy spróbować.”

- Jesteśmy dumni, że tak zdolne kobiety reprezentują Akademię Sztuki w Szczecinie zarówno w sztukach muzycznych jak i wizualnych – podkreśla rzecznik prasowa Akademii Agnieszka Lisowska. – Liczne nagrody i nominacje w prestiżowych konkursach wskazują na wysoki poziom kształcenia na Akademii. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie kolejne uzdolnione artystycznie osoby, obu płci, dołączą do społeczności Akademii Sztuki w Szczecinie.

Rekrutacja na Akademię Sztuki potrwa do 2 czerwca.

(as)