Szczeciński chór połączył siły z Leszkiem Możdżerem

Podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie muzyka liturgiczna spotkała się z muzyką jazzową. Fot. Hubert Grygielewicz

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie kierowany przez Sylwię Fabiańczyk - Makuch i znany kompozytor jazzowy Leszek Możdżer połączyli siły. W Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie śpiewacy wykonali Psalmy Dawidowe autorstwa Możdżera. Towarzyszyli im wybitni muzycy: Maciej Sikała – saksofon, Olo Walicki – kontrabas oraz Patrycja Betley – perkusja.

- Dużo radości, dużo entuzjazmu, no i przede wszystkim rozważania nad tym, po co jest cywilizacja i czego mamy się nauczyć, więc dziękujemy, że Państwo wpadli do Filharmonii w Szczecinie i posłuchali Psalmów Dawidowych - podsumował Leszek Możdżer.

Koncert odbył się w ramach 11. edycji Wspólnych Brzmień Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz w ramach cyklu Goście w Filharmonii. Psalmy w przekładzie Czesława Miłosza w wizji Leszka Możdżera stanowią połączenie muzyki liturgicznej, jazzowej, a nawet rytualnej. Muzykę do nich artysta skomponował ponad dwadzieścia lat temu.

Podczas muzycznego wieczoru miała również miejsce premiera. Po raz pierwszy Chór Politechniki Morskiej wykonał utwór zadedykowany i skomponowany specjalnie dla zespołu przez Leszka Możdżera do wiersza „Morzem jesteś” Haliny Poświatowskiej.

Koncert wsparli Politechnika Morska w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz firmy: EuroAfrica, Grupa Gezet, Medpipe.

(as)