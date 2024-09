Chór Politechniki Morskiej szuka nowych talentów

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie poszukuje nowych talentów. Jak przekonuje jego dyrygentka, aby zostać chórzystą, wystarczy pasja do muzyki i odrobina doświadczenia muzycznego.

Już na początku października Chór Politechniki Morskiej zaprasza zainteresowanych na przesłuchania. Wystarczy 1, 3, 8, 10 lub 15 października (wtorki, czwartki) w godz. 16:00-18:00 przyjść do Sali Senatu Politechniki Morskiej z wcześniej przygotowanym fragmentem utworu do zaśpiewania.

"W naszym zespole pielęgnujemy miłość do muzyki, doceniamy chęci oraz czas, który możesz przeznaczyć na doskonalenie swoich muzycznych umiejętności" – zachęca chór. - "To wszystko we wspaniałej, rodzinnej atmosferze. Ze swojej strony obiecujemy, że pomożemy każdemu rozwinąć skrzydła pod okiem profesjonalnych instruktorów i nauczycieli śpiewu. Nie musisz być studentem ani absolwentem Politechniki Morskiej w Szczecinie! Jeśli znajdujesz się między 17 a 45 rokiem życia, to jesteś w odpowiednim przedziale wiekowym. Nowi chórzyści nie będą narzekać na nudę. Repertuar chóru jest niezwykle różnorodny, obejmuje zarówno muzykę klasyczną i sakralną, wielkie dzieła oratoryjne, jak i utwory rozrywkowe w oryginalnych aranżacjach oraz te inspirowane tematyką morską".

Do tej pory chórzyści współpracowali z takimi artystami jak Andrea Bocelli, Zbigniew Preisner, Krzysztof Zalewski, Vito Bambino, zespół Organek, Dawid Podsiadło, Justyna Steczkowska, Fisz Emade Tworzywo i wielu innych. Ze swoimi koncertami gościli w Chinach, Japonii, Kanadzie, Ekwadorze czy na Tajwanie, a na koncie mają ponad 90 głównych nagród festiwalowych. Od 2019 roku Chór Politechniki Morskiej jest także Ambasadorem Szczecina, w 2021 przyznano mu certyfikat „Zrobione w Szczecinie”, a w 2024 uhonorowano Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecin.

(as)