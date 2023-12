Chór Politechniki Morskiej nagrał własną wersję hitu z filmu „To właśnie miłość" [FILM]

W teledysku chóru PM pojawił się m.in. Michał Janicki.

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie nagrał własną wersję utworu Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You”, znanego między innymi z komedii romantycznej „To właśnie miłość”. Partie solowe zaśpiewali Sylwia Różycka, Damian Ukeje oraz kilkunastu wokalistów z zespołu PM. W teledysku pojawili się także prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Uwielbiamy tę piosenkę, podobnie jak film, z którego pochodzi. Wspaniale się złożyło, że „Love Actually” w tym roku również obchodzi 20. rocznicę powstania. Nie mogło więc być inaczej, musieliśmy pokusić się o własną wersję tego znanego niemal wszystkim utworu. Partie solowe zaśpiewają Sylwia Różycka, Damian Ukeje oraz kilkunastu wokalistów z Chóru Politechniki Morskiej. Swój talent wokalny ujawnił również marszałek Olgierd Geblewicz - mówi Sylwia Fabiańczyk - Makuch, dyrygentka chóru PM. -„All I want for Christmas” to nie tylko świąteczny utwór, w którym głównym bohaterem będzie Szczecin, przedstawiony w swej zimowej okazałości - to muzyczny prezent dla mieszkańców, który ma dostarczyć radości, emocji i niezapomnianych chwil w tym wyjątkowym okresie. Bo to właśnie te emocje i obecność drugiego człowieka czynią ten czas takim pięknym.

W teledysku autorstwa Kamera Jazda, nawiązującym do filmu „To właśnie miłość”, pojawią się nie tylko utalentowane chórzystki i chórzyści Politechniki Morskiej, ale także włodarze miasta, jak prezydent Piotr Krzystek oraz marszałek Olgierd Geblewicz. Swoją obecność zaznaczył również Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka. Dodatkowo, w projekcie udział wzięli lubiani szczecińscy artyści, m.in. aktor Michał Janicki, Bartek Orłowski z Akukulele oraz zespół Szczecinianie. Autorem aranżacji jest Przemysław Skuz, warstwę instrumentalną przygotował Krzysztof Baranowski, za nagrania i mastering odpowiada pracownia kabART.

Partnerem strategicznym projektu są Polska Żegluga Morska P.P, Żegluga Polska S.A. oraz Unity Line Limited Sp.z o.o. Teledysk powstał przy współpracy partnerów: Radia Super FM, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie, a także lokalnych firm: Kamienicy w Lesie i Centrum Ogrodniczego „Pan Bratek”. Patronatem honorowym projekt objęli Prezydent Miasta Szczecina i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

- W przygotowania oryginalnej odsłony tej ponadczasowej piosenki, chór włożył całe serce, energię i pasję. Dlaczego właśnie ten utwór? Bo to nie tylko jednoznacznie kojarzący się ze świętami ponadczasowy szlagier, ale również popularna melodia, która wyczarowuje uśmiech na twarzach i sprawia, że serca napełniają się radością. To nie tylko piosenka – to uczucie, które przenosi nas w niepowtarzalny nastrój świąt – mówi chórzystka, Klaudia Nowak.

(as)