Szczeciński chór i "Dziwny jest ten świat". Zachwycające wykonanie!

Premiera utworu pt. "Dziwny jest ten świat", w wykonaniu a cappella Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, odbyła się w niedzielny (12 grudnia) wieczór. Wideoklip jest zwieńczeniem całorocznego projektu chóru - 18 muzycznych pocztówek z okazji 18. urodzin zespołu.

Ludzi dobrej woli jest więcej

- Czesław Niemen zadedykował swój utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach – po latach, na nowo, my polecamy go wam – mówią chórzyści. - W tym niełatwym czasie, gdy otacza nas szarość, a świat zmaga się z wieloma trudnościami, posłuchajcie tej magnetycznej interpretacji wraz z przejmującym obrazem stworzonym przez Kamera Jazda. Spróbujcie na nowo „przeżyć” ten utwór, poczuć go i odkryć, na czym polega jego ponadczasowa wyjątkowość. I uwierzcie – tak, jak my - że ludzi dobrej woli jest więcej.

Przypomnijmy, że pierwszą pocztówką, opublikowaną przez Chór Akademii Morskiej na początku bieżącego roku, była migawka z próby, na której chórzyści dopiero rozpoczynali pracę nad utworem Czesława Niemena. Fragment ten, będący zapowiedzią urodzinowego projektu, wraz z najnowszym teledyskiem, tworzą symboliczną klamrę, w której zespół postanowił zamknąć swoją tegoroczną działalność artystyczną.

Wideo kręcono na Pogodnie

Partię solową w utworze pięknie wykonuje członkini chóru – Daria Psekho, z kolei autorem aranżacji chóralnej jest Jacek Sykulski.

- Postanowiłam zmierzyć się z utworem towarzyszącym mi od dzieciństwa, który zawsze zajmował w moim sercu bardzo ważne miejsce, a jego wymowa i przesłanie są od kilkudziesięciu lat nieustannie aktualne – mówi dyrygentka Sylwia Fabiańczyk-Makuch. - Partia solowa to ogromne wyzwanie, zarówno emocjonalne, jak i warsztatowe. Ostateczną decyzję o wykonaniu tej kompozycji podjęłam ze względu na niezwykły talent i osobowość Darii, która nikogo nie pozostawia obojętnym wobec swojej przejmującej interpretacji. Podobnie, jak poruszający wideoklip, stworzony przez Gosię i Wojtka, mistrzów niejednoznacznych, symbolicznych ujęć.

W wideoklipie, podobnie jak we wszystkich poprzednich produkcjach chóru, wszystkie role aktorskie zagrali chórzyści Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przyjaciele zespołu. Zdjęcia filmowe do wideo zrealizowano w szczecińskiej, przedwojennej willi na Pogodnie. W teledysku postanowiono połączyć współczesne kadry z materiałami archiwalnymi, przedstawiających lata 80. Obraz zrealizowała firma Kamera Jazda, z którą chór współpracował już m.in. przy tworzeniu jubileuszowych filmów dokumentalnych o zespole, reportażu z koncertu jubileuszowego i koncertu z Grzegorzem Turnauem oraz teledysków do autorskiej kolędy "Płyniemy do Betlejem" czy utworu Zbigniewa Wodeckiego pt. "Nauczmy się żyć obok siebie".

Dzieło kompletne

Jak mówią szefowie chóru, zbliżająca się czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja do tego, by pochylić się nad historią naszego kraju i regionu oraz spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie - jak zmienił się nasz świat przez ten czas?

- Od ponad pół wieku kolejne pokolenia słuchają słynnego manifestu "Dziwny jest ten świat" i odnajdują w nim własne nadzieje, lęki i pretensje, obarczają czasem własnymi kompleksami i doświadczeniami. Nie da się ukryć, że utwór ten dojrzewa wraz ze słuchaczami, a upływ czasu zagęszcza siatkę jego znaczeń. Szczególnie w tych niełatwych czasach — łatwo o mnogość interpretacji tej ponadczasowej pieśni – podkreśla chórzystka Klaudia Nowak. - Utwór Czesława Niemena jest adekwatnym podkładem do tych trudnych rozważań, dlatego to właśnie tę aranżację zespół postanowił zobrazować i podarować swoim słuchaczom.

- Ten utwór jest dziełem kompletnym. Tak bardzo wymownym, że każdy słuchając go ma swój własny obraz, swój osobisty, dziwny świat przed oczami. Z każdym kolejny odsłuchem jest inaczej. Z upływem lat, życiowy bagaż waży przecież więcej – dodaje Gosia Ochnicka z Kamera Jazda. - Nie chcemy niczego narzucać, bardziej skłonić do refleksji. Żeby każdy zobaczył kawałek siebie, wspomnienie, emocje, złość, nadzieję... Dużo osobistych przemyśleń nam towarzyszyło. Nie trzeba o nich mówić. One są zamknięte w tym obrazie.

