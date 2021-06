Szczecinianka w gronie najlepszych dyrygentów. Została nagrodzona na festiwalu w Chinach

Sylwia Fabiańczyk-Makuch z Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie znalazła się w gronie najlepszych dyrygentów na festiwalu chóralnym w Chinach! To nie koniec sukcesów tej formacji - otóż w ostatnim czasie grupa zdobyła Złote Dyplomy na trzech międzynarodowych festiwalach.

- Pandemiczny zastój w branży kulturalnej ciągnie się już drugi rok, jednak szczeciński zespół pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, obchodzący w tym roku osiemnastolecie swojej działalności, wciąż działa prężnie i osiąga kolejne sukcesy. Podczas 2021 World Choir Festival w Hong Kongu dyrygentkę Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie zaliczono do grupy dziesięciu najlepszych dyrygentów festiwalu, spośród prawie dwustu dyrygentów z całego świata. Jako jedyna kobieta z Europy i jeden z dwóch dyrygentów europejskich - informuje Joanna Kloc z biura prasowego szczecińskiego chóru. - W konkursie tym wzięło udział niemal dwieście chórów z całego świata, a zmagania konkursowe oceniało międzynarodowe jury, złożone z wybitnych specjalistów w dziedzinie muzyki, dyrygentów i kompozytorów. Ponadto festiwal w Hong Kongu przyniósł zespołowi Złoty Dyplom, co razem ze Złotym Dyplomem, zdobytym na austriackim The World Peace Choral Festival w Wiedniu oraz dwoma Złotymi Dyplomami na włoskim festiwalu Queen of the Adriatic Sea Choral Festival and Competition w Rimini, daje trzy wygrane konkursy chóralne w tym sezonie artystycznym. Wszystkie festiwale odbyły się w formie online, co wcale nie znaczy, że było łatwiej, bowiem formuła zdalna sprawia, że zespołów biorących udział w konkursie jest więcej niż na festiwalach odbywających się w normalnych warunkach. I konkurencja rośnie.

Chór Akademii Morskiej wystąpi w sobotę (19 czerwca) o godz. 19 w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy 3 w Szczecinie (to będzie koncert urodzinowy), podczas którego wybrzmią najbardziej popularne utwory sakralne z repertuaru chóru, kompozycje, którymi zespół wygrywał międzynarodowe festiwale oraz dzieła premierowe. Uwaga! Koncert będzie mieć charakter otwarty i jest bezpłatny.

Dzień później, w niedzielę o godz. 16, w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, odbędzie się koncert symfoniczny, w ramach którego Chór Akademii Morskiej wyśpiewa słynne "Requiem d-moll" W. A. Mozarta. Z kolei 21 czerwca, z okazji Nocy Kupały, ukaże się ósma urodzinowa pocztówka muzyczna, którą podziwiać będzie można, podobnie jak poprzednie, na stronie Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, portalu YouTube i w mediach społecznościowych.

- Pocztówki te mają być prezentem dla słuchaczy i sympatyków chóru, którzy od osiemnastu lat wspierają swą obecnością zespół i jego działalność. Będzie ich osiemnaście, a każda mieć będzie inny charakter. Do tej pory ukazały się między innymi migawki z prób, studia nagraniowego, planów zdjęciowych do teledysków, a także animacja - dodaje Joanna Kloc.

(MON)