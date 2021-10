Szczeciński chór znów zaskakuje. Nagrał hit Bon Jovi!

Premiera teledysku do piosenki „Livin’ on the Prayer” zespołu Bon Jovi, ale w interpretacji - uwaga, uwaga! - Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się w sobotę (2 października). Chórzystom oraz dyrygentce Sylwii Fabiańczyk-Makuch towarzyszy tu wokalista Piotr Cugowski. Klip został nakręcony głównie w Hali Odra.

Utwór "Livin’ on a Prayer" jest dzisiaj uznawany za klasyk muzyki rockowej i bardzo ważną pozycję w bogatej dyskografii zespołu, a także przede wszystkim za charakterystyczną piosenkę Bon Jovi.

Z kolei szczeciński chór ma na swoim koncie współpracę z wieloma artystami, m.in. Grzegorzem Turnauem, zespołem Fisz Emade Tworzywo czy z wokalistką Lanberry.

(MON)