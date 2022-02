Szczecińska „Pleciuga” dla najmłodszych i ich opiekunów

Dla małych widzów i ich opiekunów propozycję na ten weekend ma Teatr Lalek „Pleciuga” – zaprasza do wspólnego śpiewania i zabawy. To podczas spektaklu „Kołysanki Północy”.

Nie jest to typowy spektakl, nie jest to typowy koncert, to bardziej muzyczne spotkanie, podczas którego rodzice lub dziadkowie wraz z dziećmi i wnukami będą mogli posłuchać tradycyjnych polskich i skandynawskich kołysanek i aktywnie włączyć się w działanie. Siedząc na miękkich poduszkach przeniosą się do delikatnej krainy z pogranicza jawy i snu. „Kołysanki Północy” to zaproszenie małego widza do wspólnego śpiewania z rodzicami, to zaproszenie do wspólnego tworzenia muzyki i budowania świata, w którym główną rolę gra dziecko z rodzicami lub dziadkami. To doskonała okazja, by poczuć się razem, rodzinnie i ciepło.

Scenariusz i reżyseria Marta Łągiewka.

W ten weekend będą dwie okazje do udziału w tym wydarzeniu – w sobotę (5 lutego) o godz. 16.30 oraz w niedzielę (6 lutego) o godz. 13.00.

(sag)