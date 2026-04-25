Brutalne pobicie w Stargardzie. Kopał leżącego po głowie

Na nagraniu widać jak sprawca kopie i bije leżącego na chodniku mężczyznę. Fot. Screen z filmu Stoją Stargard

W czwartek rano w centrum Stargard doszło do brutalnego zdarzenia. Na filmie Stoją Stargard widać jak sprawca kopie leżącego na chodniku człowieka po głowie.

Do incydentu doszło 23 kwietnia na ulicy Wyszyńskiego. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak jeden z mężczyzn kopie leżącego na chodniku mężczyznę.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego w wyniku pobicia - informuje Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna lat 45 z powierzchownymi urazami głowy, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Pacjent został przewieziony do szpitala.

Policja prowadzi czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zajścia. Jak poinformowała stargardzka policja, sprawca został zatrzymany. Sprawą zajmuje się prokuratura w Stargardzie. Obaj mężczyźni; ofiara i sprawca to osoby bezdomne. W najbliższym czasie śledczy planują złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie dla napastnika.©℗

