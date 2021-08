Śpiewokwiaty i śpiewobajki. Międzynarodowa orkiestra przyjechała do Szczecina

Do szczecińskiej filharmonii w poniedziałek (23 sierpnia) przyjechali uczestnicy dziewiątej edycji International Lutosławski Youth Orchestra. Przed młodymi muzykami - z Polski, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji oraz Serbii - pięć intensywnych dni składających się z warsztatów i prób sekcyjnych.

Program spotkań zawsze uwzględnia kompozycje Witolda Lutosławskiego, patrona ILYO. W tym roku będą to „Śpiewokwiaty i śpiewobajki”, Chantefleurs et chantefables, cykl pieśni na sopran i orkiestrę do wierszy francuskiego poety Roberta Desnosa. Uczestnicy warsztatów będą także pracowali nad „Małą Suitą na orkiestrę” op. 39 Alberta Roussela i Symfonią nr 5 „Sinfonia di Sfere” Andrzeja Panufnika. Efekty ich współpracy z tutorami będzie można usłyszeć w piątek (27 sierpnia) w złotej sali podczas koncertu finałowego. Międzynarodową orkiestrę młodych muzyków poprowadzi Rune Bergmann - dyrektor artystyczny filharmonii w Szczecinie.

Projekt International Lutosławski Youth Orchestra zainicjował swoją działalność w 2013 roku, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego. Co roku Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza do swojej siedziby młodych muzyków z Polski i innych państw europejskich, by pod okiem cenionych instrumentalistów i pedagogów, poznawali twórczość patrona orkiestry. W tym roku zgłosiło się 99 młodych muzyków, z czego 65 osób podjęło się zagrania repertuaru obowiązkowego i przesłało go do oceny tutorom. Spośród nich do orkiestry International Lutosławski Youth Orchestra wybrano najlepszych - to grupa licząca zaledwie 38 muzyków.

Piątkowy koncert odbędzie się z udziałem publiczności, a także będzie bezpłatnie transmitowany w serwisach: Facebook i YouTube. Początek o godz. 19. Bilety kosztują - 20 i 10 złotych.

