Rusza przedsprzedaż w filharmonii. Będą upominki dla pierwszych klientów

W czwartek (12 sierpnia) rusza przedsprzedaż abonamentów na koncerty w szczecińskiej filharmonii, na pierwszą część powakacyjnego sezonu artystycznego – od września do grudnia. Przed pandemią oznaczało to, iż melomani musieli uzbroić się w cierpliwość, by dotrzeć do kas. Kolejka zwykle była bardzo długa, a pierwsze osoby chcące kupić bilet, pojawiły się przed budynkiem instytucji nawet pięć godzin przed otwarciem kas, by „zaklepać” sobie miejsce w ogonku. Czy i tak będzie również w tym roku? Jak się dowiedzieliśmy, dla pierwszych pięciu klientów, którzy zakupią abonamenty, przygotowano upominki.



Możdżer, Bem, Masecki

Przedsprzedaż abonamentów w kasach rozpocznie się w czwartek o godzinie 13 (przez abonament rozumie się zakup dla jednej osoby co najmniej 5 biletów na 5 różnych koncertów). Uwaga! W zbliżającym się nowym sezonie artystycznym obowiązują nowe zasady. Otóż przy zakupie przez jedną osobę co najmniej pięciu biletów normalnych/ulgowych na różne koncerty filharmonii obowiązuje zniżka 20 proc. od każdego biletu.

Program na pierwszą połowę sezonu jest już dostępny na stronie internetowej wspomnianej instytucji. Plany koncertowe są niezwykle ciekawe, bowiem wśród artystów, którzy pojawią się na scenie filharmonii, będą m.in.: Leszek Możdżer, Ewa Bem (artystka powróci po kilku latach przerwy od koncertów!), Marcin Masecki, Avi Avital, Bernard Maseli i Paweł Tomaszewski, Albrecht Mayer, Jorgos Skolias, Paweł Mykietyn, Atom String Quartet. No i oczywiście odbędą się coroczne festiwale: siódma edycja Turnieju Muzyków Prawdziwych oraz Music.Design.Form Festiwal.

Inauguracja nowego sezonu (10 września) będzie szczególna. Tym razem w złotej sali symfonicznej wystąpi Kim Bomsori, okrzyknięta jedną z najlepszych skrzypaczek na świecie, zwyciężczyni 62. Międzynarodowego Konkursu ARD oraz laureatka konkursów skrzypcowych: im. Czajkowskiego w Moskwie, Królowej Elżbiety w Brukseli, Sibeliusa w Helsinkach oraz Wieniawskiego w Poznaniu.

Zdobywcy Fryderyków

Wcześniej, bo w pierwszym dniu września nie lada gratka, bo koncert, którego wykonawcy zostali nagrodzeni w tym miesiącu statuetką Fryderyka w kategorii - "album roku - muzyka poetycka". To Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik, a wspomniany album nosi tytuł: "Astronomia Poety. Baczyński". Utwory z tego krążka zabrzmią podczas występu w złotej sali.

Ciekawie zapowiada się też październikowy koncert w dwusetną rocznicę odzyskania przez Grecję niepodległości, kiedy zabrzmi dzieło niezwykłe, zarówno w formie jak i w treści. Na oratorium "Axion Esti", opowiadające m.in. o losach greckiego narodu, składa się nagrodzony literacką Nagrodą Nobla tekst Odysseusa Elitisa oraz muzyka Mikisa Theodorakisa. Z kolei w w grudniu zapowiedziano koncert z utworami Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu orkiestry filharmonii, Mateusza Nagórskiego i

Miłosza Wośki.

I jeszcze znakomita informacja dla fanów muzyki elektronicznej tym razem premierowy set Catz 'n Dogz. 20 listopada hol gmachu filharmonii zamieni się w prawdziwą klubową scenę – taką, o jakiej nikomu nie śniło się w Szczecinie dwadzieścia lat temu. Właśnie tutaj i wtedy swoją karierę zaczynała dwójka DJ’ów tworzących Catz 'n Dogz – Grzegorz Demiańczuk (Greg) i Wojciech Tarańczuk (Vojtek). Obok nich na scenie dwójka artystów nagrodzonych w tym roku Fryderykiem: Rosalie – polsko-niemiecka piosenkarka i kompozytorka reprezentująca nurt współczesnego R&B, której zeszłoroczna płyta „IDeal” zawojowała polski rynek muzyczny oraz Baasch (Bartek Szmidt) – producent, kompozytor i wokalista pochodzący z Warszawy, reprezentujący styl muzyki alternatywnej, głównie w nurtach indie popu i synth popu.

***

Uwaga! Sprzedaż biletów w kasach rozpocznie się w piątek (13 sierpnia) o godzinie 13, a możliwość zakupu biletów przez internet ruszy w tym samym dniu o godzinie 16. Ci z melomanów będą chcieli w nowym sezonie obejrzeć wydarzenia w filharmonii siedząc na własnej kanapie, będą nadal miały taką możliwość. Zakup biletów na koncerty online oraz dostęp do transmitowanych koncertów możliwy jest bezpośrednio ze strony filharmonii, z której po kliknięciu ikony LIVE zostaje się przekierowanym na platformę, na której będzie można zakupić dostęp do koncertu na 24 godziny lub 72 godziny od momentu premiery.©℗

(MON)