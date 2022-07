Śniadanie i stroje z epoki w Willi Lentza

Nowa ciekawa atrakcja zaplanowana jest na sobotę w szczecińskiej Willi Lentza. Otóż w ogrodzie instytucji odbędzie się… plenerowe śniadanie.

„Podczas pierwszej edycji tego plenerowego wydarzenia chcemy przywołać atmosferę podobnych spotkań organizowanych przez rodzinę pierwszego właściciela rezydencji. Na uczestników biesiady czeka wiele atrakcji, wśród nich: muzyka grana na żywo, stoliki, kocyki. Do zakupu: pyszne wypieki, desery, słodkie produkty” – informują organizatorzy.

To jeszcze nie koniec atrakcji; „Zachęcamy do przywdziania elementów garderoby z czasów Augusta Lentza. Dla najciekawszych kreacji przewidziane są nagrody” – zachęcają pracownicy Willi Lentza. Śniadanie na trawie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 14. W cenie zakupionego biletu kawa, herbata, napoje. Będzie też możliwość zakupienia śniadaniowych produktów, które spożywać będzie można w ogrodzie.

