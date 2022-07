Do Szczecina przyjedzie Walter Hofer - legendarny dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich!

Po Trafostacji Sztuki, w której tylko do niedzieli można obejrzeć wystawę o futbolu, sport będzie też głównym tematem atrakcji w szczecińskiej Willi Lentza - już 30 lipca. Zaplanowano zatem spotkanie z Walterem Hoferem, austriackim działaczem sportowy, byłym dyrektorem Pucharu Świata w skokach narciarskich, jak też panel dyskusyjny o wartościach w kulturze i sporcie oraz koncert, podczas którego zabrzmi utwór dedykowany genialnemu piłkarzowi, Leo Messiemu.

"Współczesny sport zajmuje ważną rolę w kulturze masowej. W historii ludzkości przeszedł on drogę od starożytnych rytuałów poprzez tradycyjne gry i zabawy, po zawodowe uprawianie sportu, niosąc rywalom i obserwatorom pasjonującą rozrywkę. Warto dodać, że tematyka sportu od niepamiętnych czasów była wszechobecna w sztuce, stając się polem poświęconym m.in. kultowi gwiazd – idoli. To dla zwycięzców powstawały znakomite rzeźby, obrazy i poematy. Także muzyka zagrzewała do walki uczestników wielkich sportowych rywalizacji. To dla nich np. w roku 1972 (w tym dla 21 medalistów z Polski) Maestro Krzysztof Penderecki skomponował hymn na uroczyste otwarcie XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium" - informują organizatorzy sobotniej imprezy.

Warto dodać, że wspomniany Walter Hofer po prawie trzydziestu latach w roli dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich, kiedy przeszedł na emeryturę, zaskoczył chyba wszystkich. Nie opublikował wspomnień czy dziennika, nie dał się namówić na wywiad-rzekę. Napisał ... powieść, w dodatku romans: "An-Tin-Ji. Więcej niż sport, więcej niż miłość", z polskim wątkiem. O książce tej tak pisze wydawca: "Kibiców skoków narciarskich dodatkowo zainteresują kulisy tej dyscypliny, które autor zręcznie wplótł w główny wątek powieści. Za dyrekcji Hofera wiele się w skokach narciarskich zmieniło. Z niszowej sportowej rywalizacji górali całego świata, przyciągającej wyłącznie pasjonatów, skoki stały się pierwszorzędnym profesjonalnym widowiskiem gromadzącym przed ekranami telewizorów i komputerów miliony ludzi na całym świecie. Jak do tego doszło, a raczej, co musiało się wydarzyć, aby media przyznały skokom swoje prime times, autor ujawnia właśnie tutaj, w tej książce. W zasadzie odsłaniając rąbek, bo kto jednak powiedział, że sławny menadżer sportu nie opublikuje kiedyś prawdziwych wspomnień?".

Spotkanie z Hoferem rozpocznie się o godz. 16, dyskusja - o godz. 18, a koncert, podczas którego wystąpi Daniel Pacitti – jeden z najwybitniejszych bandoneonistów świata, o godz. 20. Wstęp na koncert jest biletowany. Reszta wydarzeń - wstęp bezpłatny. Uwaga! Koncert odbędzie się w sali teatralnej, a dyskusja oraz spotkanie - w ogrodzie Willi Lentza.

