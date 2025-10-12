,,SMAKowity finał” w Myśliborzu [GALERIA]

Na zdjęciach finaliści i wyróżnieni uczestnicy myśliborskiego SMAK-u.

Znamy już finalistów 44. prezentacji artystycznej w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki ,,SMAK” 2025 im. Janusza Kofty. Cykliczną imprezę zorganizowano od 9-12 bm. w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Wzięło w niej udział 19 podmiotów wykonawczych – w tym 5 zespołów i 14 solistów.

Młodzi piosenkarze z różnych rejonów naszego kraju m.in.: z Krakowa, Koszalina, Kielc, Łodzi, Szczecina, Sulęcina, Gorzowa Wlkp., Zabrza, mieli okazję to przedstawienia własnych osiągnięć. Ich dorobek twórczy, był oceniany na scenie, przez profesjonalne jury. W gronie tym zasiedli znani i popularni artyści, kompozytorzy i twórcy. Wśród nich: Justyna Holm, poetka, autorka i kompozytorka, Beata Molak-Bychawska, piosenkarka solowa i sesyjna, autorka tekstów, przedstawicielka Stowarzyszenia SAWP, Łukasz Drapała, wokalista rockowy, autor piosenek i tekstów. W gronie tym nie zabrakło Filipa Siejka, kompozytora, multiinstrumentalisty, skrzypka, pianisty, aranżera, producenta muzycznego, zarazem przedstawiciela Stowarzyszenia ZAiKS, Krzysztofa Heeringa, kompozytora, który niemal od początku związany jest z tą imprezą. Ponadto popisy młodych twórców oceniał: Leszek Szopa, dziennikarz, reżyser teatralny i telewizyjny, Piotr Bakal, poeta, kompozytor, pieśniarz, organizator koncertów i festiwali, dziennikarz oraz prezes Związku ZAKR, Krzysztof Antkowiak, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i aktor.

Werdyktem jury, pod przewodnictwem Krzysztofa Heeringa, najwyższy laur ,,Hebanowy Szczebel do Kariery” przyznano Dominice Barabas z Lądka Zdroju, która zaśpiewała utwór pt. ,,Historie”. Jak nam zdradziła – inspiracją do jego napisania były przeżycia związane z ostatnią powodzią, która dotkliwie dotknęła ten rejon naszego kraju. Na scenie wystąpiła z córką. Wcześniej odwiedziła gród nad Myślą w 2012 r. Nagroda była dla niej dużym zaskoczeniem.

Z kolei ,,Dębowy Szczebel do Kariery”, zdobył Przemysław Kmietjan z Zabrza, który piosenką ,,Ta Pani” wzbudził nie tylko zainteresowanie jury. Przy wręczaniu nagrody nie krył dużych emocji i chwil wzruszeń.

Natomiast ,,Sosnowy Szczebel do Kariery” przyznano dla Mariusza ,,Oziu” Orzechowskiego z Hajnówki za wykonanie utworu ,,Może wróci”.

Nagrodę Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP otrzymał Antoni Ostrowski, 18-latek z Połczyna Zdroju – za piosenkę pt. ,,Melodia”, a nagrodę ,,Bursztynowego Skubika” Damian Turijew - z zespołu ,,DAN T” za utwór ,,W dobrą stronę” – jako największej osobowości SMAK-u.

Nagrodę specjalną im. Janusza Kondratowicza, za najlepszy tekst, wręczono dla Jacka Daszyńskiego z Łodzi za wykonanie piosenki pt.,,Gniazda”.

Ponadto nagrodę burmistrz Myśliborza i dyrektora MOK, otrzymała Paulina Świątek z Krakowa, za wykonanie utworu ,,Kieszeń”.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Julia Matczak Antoni Płaczek, Mariusz Dekiel, zespół ,,Szulborski i Jóźwiak, ,,Elba Zai” oraz zespół ,,Wrony Akustycznie.

Jury podkreśliło wysoki poziom imprezy, która tu w Myśliborzu – jak słyszeliśmy, stała się jesiennym świętem piosenki autorskiej. Tu właśnie wielu młodych artystów z całej Polski, w atmosferze twórczego dialogu, wzajemnego szacunku, miało okazję do wspólnego przeżywania sztuki.

Warto też odnotować, że pod czujnym uchem i okiem profesjonalistów zorganizowano tu także warsztaty i konsultacje. Były koncerty gwiazd i recitale. Wystąpiła Patrycja Kosiarkiewicz z zespołem, Krzysztof Antkowiak, Grażyna Łobaszewska. W roli konferansjera wystąpił Szymon Jachimek. W koncercie finałowym, sala MOK-u wypełniona była po brzegi.

Dodajmy, że myśliborski ,,SMAK” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu gminy Myślibórz, z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz z funduszu SKE SAWP, FPT ZAiKS.

Patronat medialny nad imprezą sprawował ,,Kurier Szczeciński”.

Tekst i fot. Tadeusz Szymański

