Młodzi artyści na scenie. Rywalizują o szczeble do kariery

W czwartek (9 bm.) wieczorem oficjalnie otwarto kolejne 44. zmagania artystyczne w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki SMAK 2025 im. Janusza Kofty – znanego polskiego poety, tekściarza, satyryka i piosenkarza. W tegorocznej imprezie, adresowanej szczególnie do młodego pokolenia, bierze udział 21 podmiotów wykonawczych – w tym 8 zespołów i 13 solistów.

REKLAMA

Tradycyjnie w piosenkarskiej i twórczej rywalizacji o zaszczytny laur, wszyscy będą się ubiegać o hebanowy, dębowy i sosnowy „szczebel do kariery”. Przygotowano też liczne nagrody i wyróżnienia. Oprócz konkursowych występów na scenie przeprowadzone będą specjalistyczne i tematyczne warsztaty. Konsultacji dla młodych piosenkarzy będą udzielać znani i popularni artyści, kompozytorzy oraz twórcy. W składzie jury zasiadać będzie m.in.: Justyna Holm, poetka, autorka i kompozytorka, Beata Molak-Bychawska, piosenkarka solowa i sesyjna, autorka tekstów, przedstawicielka Stowarzyszenia SAWP, Łukasz Drapała, wokalista rockowy, autor piosenek i tekstów. Warto też wspomnieć, że w gronie tym zaszczyci swoją obecnością także: Filip Siejka, kompozytor, multiinstrumentalista, skrzypek, pianista, aranżer, producent muzyczny, zarazem przedstawiciel Stowarzyszenia ZAiKS, Krzysztof Heering, kompozytor, który niemal od początku związany jest z naszą imprezą. Ponadto poczynania młodych twórców będzie oceniał: Leszek Szopa, dziennikarz, reżyser teatralny i telewizyjny, Piotr Bakal, poeta, kompozytor, pieśniarz, organizator koncertów i festiwali, dziennikarz oraz prezes Związku ZAKR, Krzysztof Antkowiak, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i aktor.

Burmistrz Myśliborza wraz z tutejszą Radą Miejską zapraszają serdecznie mieszkańców miasta i regionu do udziału w tej wyjątkowej i kultowej imprezie. Jak czytamy w zaproszeniu – wspólnie będziemy „SMAKować” piękną muzykę i mądre, poetyckie teksty.

Jeszcze przez najbliższe dwa popołudnia i wieczory tj. w piątek i sobotę w gościnnych progach Myśliborskiego Ośrodka Kultury, będzie gwarno i wesoło. Nie zabraknie prezentacji wokalnych, muzycznych, koncertów gwiazd i recitali. Przygotowano też okolicznościowe wystawy. W czwartek w specjalnym koncercie wystąpiła Patrycja Kosiarkiewicz z zespołem. W piątek (10 bm.) o g. 20 zaprezentuje się Krzysztof Antkowiak.

Sobotni koncert konkursowy rozpocznie się o g. 16. Natomiast o g. 19 na scenie wystąpi Grażyna Łobaszewska. Tuż po koncercie – ok. g. 20.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień. Z kolei w finale, występy najlepszych artystów. W roli konferansjera wystąpi Szymon Jachimek.

Dodajmy, że myśliborski „SMAK” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu gminy Myślibórz, z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz z funduszu SKE SAWP, FPT ZAiKS

Patronat medialny nad imprezą sprawuje,,Kurier Szczeciński”.

Tadeusz SZYMAŃSKI

REKLAMA