Ruszył myśliborski SMAK [GALERIA]

Myśliborski Ośrodek Kultury tętni obecnie muzyką i piosenką. W czwartek rozpoczęły się 44. zmagania artystyczne w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki „SMAK” 2025 im. Jonasza Kofty – znanego polskiego poety, tekściarza, satyryka i piosenkarza.

Ponad 20 wykonawców z całego kraju doskonali tu swój warsztat twórczy pod opieką profesjonalistów. Wśród nich 8 zespołów i 13 solistów. Natomiast dziś, tj. w sobotę, w koncercie galowym młodzi twórcy zaprezentują swoje najlepsze utwory piosenkarskie. Jury wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Wzorem lat ubiegłych, uczestnicy imprezy walczyć będą o najwyższe trofea tj. hebanowy, dębowy i sosnowy „szczebel do kariery”.

Kurier uczestniczył w warsztatach. Podglądaliśmy z aparatem fotograficznym, jak sobie radzą młodzi wykonawcy na scenie. Słyszeliśmy różne barwy głosu, tonacje style, aranżacje i dynamiki wykonań. Były też cenne uwagi fachowców – czasami krytyczne. Słychać było też częste powtórki utworów, strojenia instrumentów... Spotkaliśmy wielu młodych piosenkarzy i zespoły m.in. z Gdańska, Krakowa, Kielc, Łodzi, Nowogardu, Szczecina, Sulęcina, Gorzowa Wlkp., Zabrza...

Na naszych zdjęciach: Przemysław Kmietjan z Zabrza, zespół Piriseum z Turze, Antoni Ostrowski z Połczyna-Zdroju, Mariusz Dekiel z Kielc, zespół „Wrony akustycznie” z Gorzowa Wlkp.

Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Kurier Szczeciński”.

Wszystkim uczestnikom życzymy „hebanowych” osiągnięć i wysokich muzycznych uniesień.

Tekst i fot. Tadeusz Szymański

