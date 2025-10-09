SMAK po raz 44. Spotkania twórcze w Myśliborzu

Burmistrz Myśliborza wraz z miejscową Radą Miejską zapraszają serdecznie na 44. edycję kultowego myśliborskiego „SMAK-u”. Jak czytamy w zaproszeniu - wspólnie będziemy „SMAKować” piękną muzykę i mądre, poetyckie teksty. Przez najbliższe trzy popołudnia i wieczory tj. od czwartku do soboty (9 - 11 bm.) w gościnnych progach Myśliborskiego Ośrodka Kultury, będzie gwarno, wesoło i twórczo.

Dorota Wolanin, dyrektorka tutejszej placówki, informuje, że w imprezie zapowiedziało swój udział ponad 20 podmiotów wykonawczych z całej Polski – w tym soliści i zespoły. W ramach zmagań twórczych będą ubiegać się oni o zaszczytne laury tj. hebanowy, dębowy i sosnowy „szczebel do kariery”. Wzorem lat ubiegłych, nie zabraknie licznych prezentacji wokalnych, muzycznych, warsztatów, koncertów gwiazd i recitali. Przygotowano też okolicznościowe wystawy. Poza uczestnikami konkursowych przesłuchań, na scenie zagrają i zaśpiewają m.in.: Patrycja Kosiarkiewicz, Krzysztof Antkowiak, Grażyna Łobaszewska.

W tegorocznym składzie jury będziemy gościć m.in.: Justynę Holm, poetkę, autorkę i kompozytorkę, Beatę Molak-Bychawską, piosenkarkę solową i sesyjną, autorkę tekstów, przedstawicielkę Stowarzyszenia SAWP, Łukasza Drapałę, wokalistę rockowego, autora piosenek i tekstów. Warto wspomnieć, że w gronie tym zasiądzie także: Filip Siejka, kompozytor, multiinstrumentalista, skrzypek, pianista, aranżer, producent muzyczny, zarazem przedstawiciel Stowarzyszenia ZAiKS, Krzysztof Heering, kompozytor, który niemal od początku związany jest ze SMAK-iem. Ponadto poczynania młodych twórców będzie oceniał: Leszek Szopa, dziennikarz, reżyser teatralny i telewizyjny, Piotr Bakal, poeta, kompozytor, pieśniarz, organizator koncertów i festiwali, dziennikarz oraz prezes Związku ZAKR, Krzysztof Antkowiak, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i aktor.

Już dzisiaj (czwartek) o g. 19 zaplanowano oficjalne otwarcie „Spotkań”, a tuż po nim wystąpi w koncercie Patrycja Kosiarkiewicz z zespołem. W piątek młodzi artyści będą uczestniczyć w warsztatach i konsultacjach z jurorami. Natomiast o g. 20 w specjalnym koncercie wystąpi Krzysztof Antkowiak.

Sobotni koncert konkursowy rozpocznie się o g. 16. Natomiast o g. 19 na scenie wystąpi Grażyna Łobaszewska. Tuż po koncercie – ok. g. 20.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień. Z kolei w finale, występy najlepszych artystów. Dodajmy, że w roli konferansjera wystąpi Szymon Jachimek.

Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Kurier Szczeciński”.©℗

Tadeusz SZYMAŃSKI

