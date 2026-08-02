Słońce, róże i muzyka... Tango nuevo na Różance

Publiczność na Różance – co nie dziwi w tak piękną pogodę jaką mieliśmy w niedzielę – pojawiła się w komplecie. Słońce i orzeźwiający lekki wiatr. A do tego wspaniała atmosfera różanego ogrodu. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

W niedzielę w południe szczecińska Różanka zabrzmiała rytmami tanga. Odbył się kolejny z cyklu letnich koncertów.

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Zespół LOS CAFE przeniósł publiczność w świat tango nuevo łącząc rytmy argentyńskie, jazz i muzykę klasyczną. Muzycy popisali się dobrą techniką gry i świetnym wyczuciem rytmu.

Publiczność na Różance – co nie dziwi w tak piękną pogodę jaką mieliśmy w niedzielę – pojawiła się w komplecie. Słońce i orzeźwiający lekki wiatr. A do tego wspaniała atmosfera różanego ogrodu.

– Tańczymy tango z mężem, chodzimy na imprezy taneczne. Dzisiaj przyszliśmy też posłuchać – mówi pani Joanna.

Jednym z twórców klasycznego tanga był Astor Piazzola że swoimi brawurowymi kompozycjami na bandoneon, odmianę akordeonu. Tango nuevo to styl łączący tradycje że współczesnym charakterem.

Kolejny koncert na Różance już za tydzień.

(CK)

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