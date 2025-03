Skandynawskie lampy Michała Siełacza. Kameralna wystawa lokalnego twórcy

Michał Siełacz tworzy autorskie, nietuzinkowe lampy w skandynawskim stylu. Fot. Agata JANKOWSKA

„Lampy Poszukiwane” to tytuł wystawy, którą można oglądać od środy w Domu Skandynawskim (ul. Monte Cassino 6) w Szczecinie. Zaprezentowane na niej dizajnerskie lampy to prace lokalnego artysty, który pokazuje swoje projekty szerszej publiczności. Ekspozycja będzie dostępna do 22 kwietnia.

Michał Siełacz to szczeciński projektant i producent lamp. Z zawodu jest projektantem wzornictwa, zajmuje się również rysunkiem, portretami i dizajnem. W Domu Skandynawskim pokazuje swoje ręcznie robione lampy stworzone z wodoodpornej folii.

– Lampy są zrobione z folii PP. Z tego tworzywa robi się zakrętki do butelek albo pojemniki na żywność, czyli to jest dość giętki materiał, który dobrze się formuje. Wzór wycinam maszynowo, następnie składam lampę ręcznie – opowiada.

Tworzeniem lamp zajmuje się od 2015 roku. W dorobku ma obecnie 45 modeli lamp wiszących i podłogowych. ©℗

(aj)