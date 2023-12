Dzień św. Łucji w Domu Skandynawskim

Św. Łucja pędzla Francesco del Cossa. Fot. domena publiczna

Dom Skandynawski przy ul. Monte Cassino w Szczecinie zaprasza miłośników kultury skandynawskiej do uczestnictwa w obchodach Dnia Świętej Łucji. Wydarzenie odbędzie się w środę 13 grudnia, początek godz. 10.

W programie zaplanowano ciekawe prezentacje oraz warsztaty, których celem jest przybliżenie bogactwa tradycji i świąt panujących w krajach skandynawskich. Program jest skierowany zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Wspierane przez partnerów Domu Skandynawskiego oraz zaangażowanych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego obchody Dnia Świętej Łucji to dobra okazja do zgłębienia wiedzy na temat skandynawskich tradycji oraz odkrywania i dzielenia się różnymi aspektami kultury Skandynawii.

Wydarzenie potrwa w godz. 10-13.30. (aj)