Kolorowe urodziny Tove Jansson [GALERIA]

Autorka książek o muminkach obchodziłaby 109. urodziny. W Domu Skandynawskim z tej okazji zorganizowano kolorowe wydarzenie fot. Agata Jankowska

Były czarodziejskie pokazy, poszukiwania Muminków, warsztaty plastyczne i oczywiście prawdziwa, urodzinowa impreza z tortem. Wszystko to z okazji urodzin znanej pisarki Tove Jansson, autorki książek o muminkach. Wydarzenie zorganizował Dom Skandynawski w Szczecinie.

O godzinie 11.30 tłum dzieciaków i dorosłych opanował siedzibę Domu Skandynawskiego przy ul. Monte Cassino. Pierwsza grupa uczestników rozpoczęła warsztaty plastyczne, podczas gdy reszta widzów brała udział w pokazie i grach prowadzonych przez Katarzynę Brzozowską. Dzieci wspólnie poszukiwały Muminków, odpowiadały na zagadki, tworzyły potwora Bukę, a na końcu malowały twarze brokatem. W innej sali trwały w tym czasie zajęcia z dekorowania ciasteczek. Atmosfera w Domu Skandynawskim była niesamowita, a atrakcje bardzo kreatywne i angażujące najmłodszych uczestników.

Imprezę przygotowali Dorota Kowalewska i Michał Barszczak, którzy opowiedzieli o pomyśle urodzin skandynawskiej pisarki.

- W Domu Skandynawskim staramy się propagować ideę Tove, która stworzyła nie tylko muminki, ale też masę innych postaci. Były to rzeczy angażujące społecznie. Pisała w czasach po drugiej wojnie światowej, a w Muminkach jest wiele takich elementów, które można odczytywać filozoficznie. Tove Jansson to postać nietuzinkowa - mówił Michał Barszczak.

Po warsztatach organizatorzy zaplanowali prawdziwe, urodzinowe świętowanie z tortem i zabawą.

- Dom Skandynawski jest miejscem, które łączy pokolenia - mówi Dorota Kowalewska. - Ma łączyć baśnie z rzeczywistością, uczyć tego, że wszyscy zasługujemy na to, żeby sobie przypomnieć jak to jest mieć to dziecko w sobie.

Dodaje, że chciałaby, aby zarówno urodziny Tove Jansson, jak i Parada Skandynawska stały się rozpoznawalnymi przez szczecinian wydarzeniami Domu Skandynawskiego.©℗

(aj)