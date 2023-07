Sensacja na boisku Świtu Skolwin

Leżaki już czekają na widzów plenerowego kina. Fot. ŻSTW

Na boisku Świtu Skolwin w Szczecinie już w czwartek o godz. 21.30 odbędzie się kolejny seans w cyklu Kino na Leżakach. Widzowie obejrzą film „Zawód: Szpieg”, czyli sensacyjną opowieść o przyjaźni i poświęceniu.

Przejście na emeryturę nie będzie takie łatwe. Ostatnia misja oficera Nathana Muira (Robert Redford) będzie próbą ratunku życia i przyjaźni byłego podopiecznego Toma Bishopa, w którego rolę wcielił się Brad Pitt. Uwięziony w chińskim więzieniu Bishop za 24 godziny ma zostać stracony, a CIA nie zamierza go ratować. Wszystko pozostaje w rękach Muira, który będzie musiał zmierzyć się z czasem i z całą organizacją, której musi on wykraść informacje potrzebne do uwolnienia Bishopa.

Na widzów czekają leżaki (około 100 szt.), koce, preparaty na komary i bufet kinowy, w którym można kupić popcorn i napoje. (K)