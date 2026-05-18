Stargard zaprasza na Zjazd Hanzy

Plakaty w stargardzkim parku promują najważniejsze wydarzenia Zjazdu Hanzy. Fot. Wioletta Mordasiewicz

W Parku Chrobrego w Stargardzie pojawiła się nowa plenerowa wystawa poświęcona zbliżającym się 46. Międzynarodowym Dniom Hanzy.

Na 14 planszach mieszkańcy i turyści mogą zapoznać się z programem oraz najważniejszymi wydarzeniami, które odbędą się w Stargardzie od 11 do 14 czerwca.

Ekspozycja przybliża atrakcje przygotowane na cztery dni świętowania. Organizatorzy zapowiadają koncerty, jarmarki, wystawy i liczne spotkania, podczas których historyczne tradycje kupieckie połączą się z nowoczesnym charakterem miasta.

– Zjazd Hanzy to nie tylko święto historii i kultury, lecz także przestrzeń do tworzenia nowych partnerstw i odkrywania Stargardu jako miasta otwartego, tętniącego energią i gotowego na przyszłość – zapowiadają organizatorzy wydarzeń, których koordynatorem jest Fundacja Aperto Animo.

Plenerowa wystawa w Parku Chrobrego ma zachęcić mieszkańców do udziału w wydarzeniach oraz przybliżyć atmosferę jednego z najważniejszych międzynarodowych spotkań organizowanych w Stargardzie. Miasto do organizacji Dni Hanzy zgłosiło się 20 lat temu z inicjatywy śp. Sławomira Pajora, prezydenta Stargardu.

– Skoro już musimy się napracować i zaangażować spore pieniądze publiczne to powinniśmy się zastanowić jakie cele chcemy zrealizować – mówił na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stargardzie Rafał Zając. – Potraktujmy Hanzę jako dźwignię, jako inwestycję w rozwój miasta. Żebyśmy nie tylko mieli radość z tego wydarzenia, ale żebyśmy mieli trwałe efekty, jaki zostawi po sobie ten zjazd. Chcemy go zorganizować z pełnym rozmachem, by turyści, którzy do nas przyjadą, potem wracali.

Fundacja Aperto Animo, powołana do organizacji Dni Hanzy po zjeździe zajmie się koordynacją turystyki miasta. ©℗

(w)

