Rusza sezon na Różance

Różany Ogród Sztuki to propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas w pięknej przestrzeni, blisko natury, muzyki i sztuki. Fot. Piotr SIKORA

Zapach róż, muzyka na żywo, taneczne wieczory pod gołym niebem, kreatywne rodzinne warsztaty i chwile relaksu na macie – tak zapowiada się lato na Różance. Przed nami 19. edycja Różanego Ogrodu Sztuki, ulubionego przez Szczecinian cyklu wydarzeń.

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Już od tego weekendu Ogród Różany ponownie stanie się miejscem spotkań, twórczych inspiracji, muzycznych emocji i aktywnego wypoczynku. Sezon atrakcji potrwa aż do sierpnia. Program spotkań jest bardzo bogaty, w ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Co nas czeka w czerwcu? Co sobotę w godzinach 12-15 na polanie Ogrodu Różanego będą organizowane bezpłatne warsztaty familijne dla dzieci i dorosłych. Każde spotkanie skupia się wokół innego oblicza róży – wizualnego, literackiego, tekstylnego i przyrodniczego. Uczestnicy będą projektować plakaty, interpretować teksty literackie, tworzyć książki artystyczne z tkanin oraz poznawać historię i botanikę Ogrodu Różanego. Tematem najbliższych warsztatów 6 czerwca będzie „Róża z plakatu”.

Do ogrodu wracają również bezpłatne zajęcia jogi. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie rozpocząć sobotni poranek – spotkania będą odbywać się o godz. 10. Sezon na macie otworzy 27 czerwca wydarzenie pod hasłem „Dzień dobry joga”. To doskonała okazja, by zadbać o zdrowie, poprawić samopoczucie i znaleźć motywację do regularnego ruchu.

W każdą niedzielę o godz. 12 na scenie plenerowej wystąpią muzycy i artyści związani ze szczecińską sceną muzyczną. 7 czerwca odbędzie się pierwszy koncert „Spotkanie z akordeonem”. Na scenie zobaczymy i usłyszmy uczniów klasy akordeonu Bogdana Górnika – nauczyciela Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. W programie znajdą się utwory m.in. Bacha, Haendla, Montiego, Berensa, Kuhnaua, Czernego i Siemionowa.

Wracają też Różankowe Potańcówki – uwielbiane przez Szczecinian taneczne spotkania pod chmurką. W tegorocznych edycjach wszyscy chętni będą się bawić zarówno w rytmach rodzimej muzyki rozrywkowej, jak i światowych hitów. Pierwsza zabawa już w tę sobotę, kolejna 21 czerwca w godz. 17-20.

W ogrodzie dostępna jest też, jak co sezon, plenerowa strefa wolnych książek – zostaw, weź lub poczytaj na miejscu. To część ogólnopolskiej akcji „uwalniania książek”.

Nie pozostaje więc nic innego, jak zarezerwować sobie czas i ruszyć na Różankę. Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Szczecińska Agencja Artystyczna. ©℗

(K)

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