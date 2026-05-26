Zauważ, pokochaj, przygarnij. Serca i nadzieje wśród róż

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

Pago, Czarusia, Carlos i Green – pośród 24 innych psiaków i kociaków, rezydentów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. To ich zdjęcia mają szansę dostrzec i historie poznać – być może dopisać nowe – odwiedzający szczecińską Różankę. Takiej promocji adopcji czworonogów jeszcze nie było!

Na tle innych przytulisk w kraju, szczeciński „Zwierzęcy Zakątek” ma jeden z najlepszych wyników adopcyjnych. Jednak zwierząt w schronisku stale przybywa, a od końca lutego – wyraźnie – zainteresowanie przygarnianiem bezdomniaków zmalało.

– Geograficznie, nasza placówka znajduje się w centrum Szczecina. Faktycznie jednak jesteśmy na skraju wielkiego miasta. Dlatego z naszymi podopiecznymi musimy wyjść do ludzi. Gdzie ku temu znaleźć najbardziej sprzyjające okoliczności, jak nie pośród pięknej szczecińskiej zieleni? Najpierw pomyśleliśmy o ulubionym Szczecinian Parku Kasprowicza. Jednak bardziej sprzyjająca wzajemnemu poznaniu zdała się kameralna przestrzeń Ogrodu Różanego – wspomina Ewa Mrugowska, kierująca Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. – Także dlatego, że jest monitorowana, ochraniana i zamykana na noc, co znacząco ogranicza ryzyko ewentualnego zniszczenia ekspozycji.

Najpierw – pracownicy i wolontariusze schroniska, tworzący nieformalny zespół marketingowy „Zielonego Zakątka” – wymyślili gdzie, a potem: w jaki sposób. I tak, zdjęcia czworonożnych podopiecznych przemienili w postery, które zawiesili na ekspozytorach, użyczonych przez Szczecińską Agencję Artystyczną. Wszystkie – w sumie 28 – plansze ze zdjęciami oraz imionami psiaków i kociaków oczekujących na nowe domy i rodziny rozstawili na Różance.

– Wszystkie zdjęcia są opatrzone kodem QR, po zeskanowaniu którego można bliżej poznać wyjątkową historię każdej mordki: losy zwierząt, ich charaktery oraz marzenia o bezpiecznym miejscu u boku człowieka. Wystawę tworzą nie tylko postery schroniskowych bezdomniaków, ale także tablice informacyjne, zachęcające m.in. do adopcji, zapraszające do udziału w wolontariacie, zwracające uwagę na szczególne potrzeby naszych senioralnych rezydentów, przedstawiające różne formy i możliwości wsparcia placówki oraz jej podopiecznych. Całość graficznie została opracowana przez naszą wolontariuszkę i opiekunkę kotów Izę Fedorowicz – opowiada kier. Ewa Mrugowska.

„Różany Szlak Adopcji” – jak została nazwana ekspozycja – został udostępniony Szczecinianom i turystom już w miniony weekend. Natomiast w następną niedzielę (31 maja) stoisko „Zwierzęcego Zakątka” pojawi się na „Wielkim Pikniku Pasji”, czyli na Jasnych Błoniach. Dzień wcześniej (sobota, 30 maja) przez „Różany Szlak Adopcji” poprowadzi interaktywna ścieżka edukacyjna – z mnóstwem atrakcji i okazją do spotkania z wolontariuszami oraz pracownikami Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

– Liczymy przede wszystkim na zainteresowanie szczecinian adopcją naszych podopiecznych. Zależy nam również na zwiększeniu zasięgów adopcyjnych postów, jakie nieustannie zamieszczamy na profilu społecznościowym naszej placówki. Czasy mamy takie, że każdy lajk czy udostępnienie faktycznie wpływa na zwiększenie szans adopcyjnych naszych bezdomniaków: psów i kotów. Co – czyli dobro czworonogów – jest naszym celem. Bardzo liczymy na pomoc oraz wsparcie wszystkich nieobojętnych na los zwierząt – przekonuje kier. Ewa Mrugowska.

Na drugą szansę od losu – nowy dom i rodzinę – w szczecińskim „Zwierzęcym Zakątku” czeka teraz 60 kotów oraz 69 psów. Na posterach „Różanego Szlaku Adopcji” zostały umieszczone te z nich, które najdłużej przebywają w schronisku, zwierzęta o szczególnych potrzebach oraz nie radzące sobie w niełatwych realiach przytuliska. ©℗

A. NALEWAJKO

