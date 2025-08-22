Różanka zaprasza. Warsztaty, koncert, relaks

Fot. Piotr SIKORA

Szczeciński Różany Ogród Sztuki otwiera się także w ten weekend. W sobotę tradycyjnie już oferuje warsztaty, ale także nowość – coś dla ciała i ducha. A w niedzielę stały punkt – muzyka na żywo. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Na sobotę (23 sierpnia) przygotowano nowość: Qigong – to, jak wyjaśniają organizatorzy, delikatna forma pracy z ciałem i oddechem, która regeneruje i wzmacnia od wewnątrz. Warto zabrać matę i wygodny strój. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10 i potrwają mniej więcej 45 minut. Poprowadzi je Karolina Kurpiel-Zawadzka.

A po nich, o godz. 11, rozpoczną się warsztaty „Ogród przyjazny pszczołom – planowanie i zakładanie”. To w ramach projektu dofinansowanego z MKiDN w programie Edukacja Kulturalna 2025 – Różany Ogród Sztuki – XVII edycja. Będzie można się dowiedzieć, jak zaplanować ogród sprzyjający pszczołom. Mowa będzie o wyborze odpowiednich roślin, zasadach kompozycji ogrodowej, można też liczyć na praktyczne porady dotyczące pielęgnacji. Te warsztaty zaplanowano do godz. 14.

W niedzielę na Różance, o godz. 12, kolejna okazja na udział w plenerowym koncercie. Tym razem będzie to koncert zespołu Queen’s Champions, który przeniesie słuchaczy w muzyczny świat legendy Queen – w energetycznych aranżacjach na żywo. Występują: Marcin Simiński – wokal, Wojtek Wójcicki – gitara, Kuba „Fiszka” Fiszer – bębny, Kamil Żuchowski, Artur Park – bas, Grzegorz Kułaga – instrumenty klawiszowe.

Organizatorem cyklu Różany Ogród Sztuki jest Szczecińska Agencja Artystyczna.

(k)