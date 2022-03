Przedstawili 49 wydarzeń Kontrapunktu! Wkrótce święto teatromanów

W przyszłym miesiącu w Szczecinie odbędzie się święto teatromanów, czyli 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Zaplanowano aż 49 wydarzeń, m.in. wystawy, koncerty, instalacje performatywne oraz oczywiście spektakle. W konkursie będzie ocenianych 11 przedstawień.

Będzie o czym porozmawiać

Ten jeden z najstarszych, największych i najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce odbędzie się między 21 a 29 kwietnia. W tegorocznej edycji nastąpiły zmiany. Zrezygnowano zatem z podziału na nurt offowy i główny, a program ułożono w jednym nurcie konkursowym.

- Byłem we Wrocławiu na premierze spektaklu w dniu zbombardowania teatru w Mariupolu. Kiedy artystki wyszły do oklasków, miały ze sobą flagę ukraińską. Chciały coś powiedzieć, ale nie dały rady. One płakały i widownia też. Dlatego to wielkie szczęście, że my możemy chodzić do teatru. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie u nas dobrze i festiwal się odbędzie - mówił Marek Sztark, dyrektor festiwalu, na wtorkowej (29 marca) konferencji prasowej.

- Będzie o czym porozmawiać i o co się pokłócić - dodał Paweł Niczewski, członek rady artystycznej przeglądu, komentując spektakle, jakie zobaczą widzowie.

Spektakle, wystawy, koncerty

Wśród przedstawień konkursowych będą m.in.: monodram pt. "Byk", osnuty wokół ostatnich chwil życia Kamila Durczoka, "Kobieta i życie", spektakl będący manifestem mającym "siłę i energię, która powstała w trakcie Strajku Kobiet", jak zdradzili organizatorzy, jak też spektakl dyplomowy warszawskiej Akademii Teatralnej pt. "Klub" - o klubie, który współpracował przy organizacji nagród noblowskich, a jej członków oskarżono o nadużycia seksualne. Jedynym zagranicznym przedstawieniem Kontrapunktu będzie "a.y.l.a.n" z Kosowa, opowiadający o mieszkańcach sycylijskiego miasteczka z desperacją wypatrujących uchodźców, licząc na zyski, jakie dzięki nim osiągną.

Wśród imprez towarzyszących będą choćby: performans pt. "Król skinów", koncerty - Jacka Kleyffa, Szczecińskiej Trzynastki oraz formacji Budyń & Chango oraz kulinarny spektakl (o śledziach!) Gieno Mientkiewicza.

Wydarzenia festiwalowe będą się odbywać m.in. w teatrach - Współczesnym, Pleciudze, Kanie oraz w Pałacu Młodzieży, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich i w domach kultury - 13 Muz oraz Krzemieniu.

Bilety na wydarzenia są dostępne na: bilety.fm oraz w kasie zamku i w szklanym pawilonie w alei kwiatowej.

(MON)